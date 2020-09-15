Виниловые пластинки превысили продажи компакт-дисков впервые за 40 лет

Коронавирус ударил по продажам компакт-дисков, которые за полгода рухнули на 47% до 129,9 миллиона долларов

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) опубликовала свой отчет по итогам средины 2020 года о состоянии музыкальной индустрии. Среди интересных открытий значится, что продажи виниловых альбомов принесли больше доходов, чем продажи компакт-дисков впервые с 1980-х годов.

Согласно отчету, виниловые продажи принесли только 232 миллиона долларов в первом полугодии 2020 года, а продажи компакт дисков упали более чем на 47% по сравнению с аналогичным году до 129,9 миллиона долларов. Причиной резкого падения интереса к оптическим носителям стало закрытие магазинов розничной торговли и концертных площадок в связи с коронавирусом.

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В то же время продажи виниловых пластинок по-прежнему составляют лишь 4% от общих доходов музыкальной индустрии за этот период. Все потому, что потоковое воспроизведение музыки продолжает оставаться движущей силой индустрии. На долю стримминговых сервисов приходятся колоссальные 85% от общего дохода музыкальной индустрии в первом полугодии, или 4,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в первой половине 2019 года доходы составили 4,3 млрд долларов и 3,4 млрд долларов в течение первых шести месяцев 2018 года.

Тем временем общее количество платных музыкальных подписок в США выросло до 72,1 миллиона с 58,2 миллиона за тот же период год назад.

Доходы музыкальной индустрии США в первой половине 2020 года Фото: TechSpot

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