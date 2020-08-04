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Virgin Galactic возвращает авиацию в эру сверхзвука самолетом Mach 3

Сегодня, 09:12

Сверхзвуковой пассажирский лайнер Mach 3 будет способен подниматься на высоту до 18,2 километров

В дополнение к космическому туризму с ракетопланом VSS Unity, у Virgin Galactic большие планы на счет скоростных межконтинентальных воздушных путешествий на сверхзвуковой скорости. Но такие планы требуют нового типа самолетов. Поэтому сегодня компания Ричарда Брэнсона представила концепт дизайна своего сверхзвукового пассажирского лайнера Mach 3 ("Мах-3"). Virgin Galactic также объявила о намерении работать с Rolls-Royce, сообщает Engadget.

Концепт коммерческого сверхзвукового самолета Mach 3 с дельтовидным крылом способен набирать высоту 18,2 километра и брать на борт от 9 до 19 человек. Virgin Galactic заявила, что сможет внедрить индивидуальные схемы расположения кресел для удовлетворения потребностей клиентов, таких как деловые и первоклассные рассадки.

Virgin Galactic Mach 3
Virgin Galactic Mach 3
Фото: Virgin Galactic

Британская компания, занимающаяся космическими полетами, заявила, что дизайн лайнера также поможет проложить путь к использованию современного экологически чистого авиационного топлива. Чтобы помочь в достижении этой цели, Virgin сотрудничает с Rolls-Royce в разработке силовой установки для высокоскоростных коммерческих самолетов.

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Стоит напомнить, что Rolls-Royce в мире знаменит не только одноименными люксовыми автомобилями, но и надежными и мощными авиационными двигателями. Она же в свое время поставляла реактивные двигатели для сверхзвуковых пассажирских самолетов "Конкорд", который дебютировал еще в 1969 году и оставался в эксплуатации до 2003 года.

Virgin Galactic Mach 3
Virgin Galactic Mach 3
Фото: Virgin Galactic

Конечно, до представления рабочего образца у компании ее очень много работы. Однако первоначальный дизайн дает нам возможность заглянуть в будущее сверхскоростных воздушных путешествий.

Virgin Galactic Mach 3
Virgin Galactic Mach 3
Фото: Virgin Galactic

Напомним, что ранее ракетоплан Virgin Galactic оказался на границе с космосом. В то же время NASA хочет преодолеть звуковой барьер без шума.

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Источник: Engadget
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