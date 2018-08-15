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Виртуализация для масштабного проекта

Недавно мы рассказывали про профессиональный путь Александра Варламова, и брали интервью у Алексея Усова. Оба эти эксперта отрасли информационных технологий связаны с масштабными проектами. Александр Варламов рассказал о том, какие цели перед собой ставил и чего удалось достичь.

Александр, каким образом вы попали в команду создающую Платон?

К моменту начала работы над проектом у меня за плечами был большой опыт по проектированию и реализации действительно масштабных проектов, а также опыт работы в международной компании Huawei Technologies и крупнейших операторах мобильной связи СНГ и Европы. Было реализовано немало сложных инфраструктурных проектов, реализуя которые я зарекомендовал себя как эксперт в своей области, доказал, что на меня можно положиться и доверить мне сложнейшие задачи.

Вы эксперт в области серверной виртуализации, верно?

Как вы и писали ранее в своей статье – я всю свою жизнь занимаюсь компьютерами, более 15 лет работаю в ИТ, проектирую сложные инфраструктурные решения и на текущий момент глубоко изучил широкий перечень технологий и оборудования от международных производителей, это HP, IBM, Huawei, NetApp, Oracle, Juniper, Cisco, Red Hat и другие – список можно продолжать бесконечно. В МегаФон я создал одну из первых виртуальных инфраструктур на базе VMWare, очень близко познакомился с технологиями виртуализации и они меня по настоящему увлекли. На текущий момент это мое любимое направление в сфере ИТ.

Значит Вы использовали технологии виртуализации и в Платоне?

Проект был огромным. Все оборудование и решения которые применялись должны были обеспечивать взрывной рост нагрузки на Систему, обеспечивать отказо- и катастрофоустойчивость. Мне пришлось со всей ответственностью подходить к выбору каждого компонента Системы, проектировать инфраструктуру таким образом, чтобы ее было удобно обслуживать и развивать далее. Вставал выбор – какую платформу использовать. Было понятно, что без виртуализации не обойтись.

Я всегда стараюсь находить максимально интересные и надежные решения, которые отвечают своему времени и являются передовыми. Так после анализа рынка ИТ-решений был найден широко известный в США и Европе производитель, на тот момент редких гиперконвергентных платформ – Nutanix. Эта компания предлагала свои отказоустойчивые решения, построенные вокруг высокопроизводительного хранилища данных и гипервизоров VMWare, в это же время компания выпустила первую версию решения на базе открытого гипервизора KVM.

Я был очень увлечен версией платформы именно на базе KVM, это была первая платформа которая превращала открытый гипервизор в часть коммерческого продукта. В кратчайшие сроки я изучил решение максимально подробно и получил сертификат NPP, став одним из первых в мире сертифицированных специалистов по данной платформе. Для популяризации технологий компании Nutanix в СНГ я осуществил перевод технического описания платформы за авторством Стивена Пойтраса, с которым познакомился лично. Данный перевод я сделал доступным для широкого круга ИТ инженеров и экспертов. Я очень тесно взаимодействовали с коллегами из Nutanix, продукт менялся на глазах, в том числе и благодаря моему влиянию.

Так как продукт становился именно таким, каким его хотелось видеть в таком проекте, после массы тестов производительности и отказоустойчивости, многих часов проведенных в лаборатории было принято решение использовать этот продукт в системе Платон.

На сколько мне известно, данный проект стал переломным и в жизни компании Nutanix – направление KVM стало одним из основных. Гипервизор был доработан, превратился в AHV и сейчас постепенно вытесняет другие гипервизоры в решениях компании.

Данное технологическое решение полностью покрывало требования к Системе?

Да, выбранное решение позволило реализовать самую большую инсталляцию данной платформы в Европе и СНГ. Система выдерживает колоссальные нагрузки и успешно справляется со своими задачами.

Кроме того, для того, чтобы осуществить запуск Платона на платформе отвечающей всем требованиям мне пришлось спроектировать виртуальную инфраструктуру таким образом, чтобы она работала без перебоев даже в случае полного выхода из строя одного из центров обработки данных. Так мной была разработана система катастрофоустойчивости, базирующуюся на встроенных технологиях платформы Nutanix. Данная прослойка позволяет в считанные минуты осуществлять переключение между центрами обработки данных.

Для повышения уровня сохранности данных совместно со специалистами компании Veritas я разработал систему интеграции платформы с решением NetBackup. На момент запуска проекта Nutanix на базе KVM был довольно молодым продуктом, я делал все, чтобы обезопасить его от возможных проблем.

То есть проект был запущен и инфраструктура работала как часы?

Да, команда в рамках которой я работал над проектом была очень профессиональной, состояла целиком из экспертов с опытом работы в отрасли не менее 10-15 лет, а в некоторых случаях и более. Так мы реализовали проект, осуществили его запуск и передали в эксплуатацию команде профессионалов. Среди инженеров, занимавшихся сопровождением данного решения был Алексей Усов, о котором вы говорили до интервью. Алексей уже тогда серьезно занимался саморазвитием и сертификацией, получил статус RHCSA. Так сложилось, что мы имеем много общих знакомых и наше кратковременное знакомство переросло в сотрудничество. На данный момент мы совместно с ним, Артемием Кропачевым, Денисом Зуевым работаем над международными проектами для компаний CenturyLink , US foods, готовим различные экспертные материалы, курсы и пишем профессиональную литературу.