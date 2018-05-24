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Виртуализированное облачное оборудование объединит все офисы компании в единую сеть

Виртуализация продолжает менять наш мир. О создании сервиса по предоставлению виртуализированного "облачного" оборудования для компаний, разбросанных по всей стране, рассказал Олег Бабкин – международный ИТ-эксперт, автор, менеджер департамента облачных технологий в крупной международной компании, инноватор и ментор высококвалифицированных специалистов. Олегу удается совмещать сильные лидерские качества, глубокие технические навыки, тренерский профессионализм. И при этом он успевает участвовать в крупных международных проектах.

Для начала расскажите, что такое Veon vCPE в целом?

Сейчас достаточно сложно представить работу большинства компаний в мире без использования интернета. Даже небольшим торговым точкам необходимо иметь доступ в интернет для обработки платежей. Когда компания немного подрастает, ей начинает не хватать обычного подключения к интернету, если у нее множество офисов или точек, которые нужно объединить в единую сеть. Здесь на помощь может прийти либо телеком-оператор, у которого есть покрытие по всей стране и во всех точках присутствия компании и услуги которого часто превышают разумную цену, либо разработанное мною решение, которое позволяет объединить все офисы компании в единую сеть независимо от способа подключения к сети интернет.

В чем основные преимущества vCPE перед традиционным MPLS-VPN от оператора услуг связи?

Основное преимущество для небольших компаний – низкая цена, безопасность и легкость управления. Сервис vCPE предоставляет возможность заказа и управления виртуальными сетевыми устройствами и функциями по нажатию нескольких кнопок в веб-интерфейсе. Изменения, необходимые клиенту, осуществляются практически моментально и без лишних усилий со стороны обслуживающего персонала.

Что привело вас к идее запуска такого инновационного проекта?

У меня накоплен большой опыт реализации различного рода проектов, связанных с открытыми технологиями, автоматизацией и сложными облачными решениями. Одно из главных требований к специалистам в таких проектах – нестандартный, инновационный и свежий взгляд. На сегодняшний день большинство компаний по всему миру приходят к пониманию того, насколько сильно ИТ определяет развитие бизнеса и индустрии в целом. Мой опыт позволяет многим компаниям максимально эффективно и плавно организовать переход к инновационным ИТ-решениям и выйти на абсолютно новый уровень ведения бизнеса. Это то, что произошло с одним из крупнейших на сегодняшний день проектов по виртуализации сетевых функций компании Veon в Российской Федерации. Сразу необходимо сказать, что некоторые детали этого проекта я не могу проговаривать ввиду подписанного мной документа о неразглашении коммерческой тайны, но постараюсь максимально донести масштаб и некоторые технические подробности этого действительно уникального в своем роде проекта.

Как так получилось, что именно вы стали инициатором такого масштабного и поистине революционного проекта?

По окончанию проекта в США в компании AT&T, у меня возникла идея о создании собственного продукта в рамках компании Bell Integrator. Составив концепцию будущего решения, я предложил ее руководству компании Veon, одному из крупнейших мировых телеком-операторов. Руководство Veon’a заинтересовалось этим проектом: было принято решение о его реализации с привлечением их самых квалифицированных специалистов.

Насколько сложна была работа на самом проекте?

Любой проект национального или мирового масштаба всегда очень сложен в реализации. А если к этому добавить инновационную часть и комплексность решения, то сложность задачи сразу же возрастает в разы. Отсюда и высокие требования ко всем участникам таких проектов. Я был ответственен за построение эффективного решения с точки зрения технологий и бизнеса: это и функции менеджера проекта, и технического архитектора, и управление командой архитекторов, инженеров и тестировщиков, а также дополнительно ложились задачи по дальнейшему развитию бизнеса в США.

Расскажите больше о процессе и результатах реализации самого проекта.

К моменту начала проекта у нас было множество проблем как с архитектурной частью решения, так и с реализацией будущих услуг на базе решений с открытым исходным кодом. Архитектурные проблемы мы решали на протяжении всего срока реализации проекта в связи с расширяющимся списком требований. Также пришлось поработать над доработкой решений с открытым исходным кодом, добавив им множество функций, которые впоследствии были приняты сообществом Linux Foundation в главные ветки продуктов. К моменту подключения первого клиента наш продукт уже состоял из более нескольких сотен компонентов, взаимодействие которых было полностью автоматизировано. При этом более 20 различных производителей оборудования были вовлечены в его работу, и все это должно было быть размещено в более, чем двадцати центрах обработки данных по всей стране. На текущий момент данный продукт вышел на международный уровень, и реализуется в странах СНГ. Данный проект считается очень крупным: его реализация требует использования самых передовых решений и инновационных методов и технологий. Именно поэтому в основу легли две модели – современная модель разработки приложений Agile и модель непрерывной интеграции и доставки приложений DevOps, что позволило повысить эффективность работы и выпустить первую версию продукта на полгода раньше запланированного.

Дополнительно было принято решение использовать максимально модульную архитектуру, которая позволяла бы с легкостью заменить любой компонент решения практически на ходу. Так, двадцать различных производителей, которые были изначально задействованы в рамках проекта, уже через полгода усиленной работы удалось сократить вдвое. Этого достигли за счет разработки компонентов внутри компании. Как пример, мы разработали свою систему автоматизации установки и настройки виртуального оборудования.

Тестирование любого компонента в такого рода проектах – неотъемлемая его часть. Благодаря нашим усилиям были автоматизированы многие процессы тестирования, которые раньше могли занимать до нескольких месяцев, теперь же они занимают лишь несколько дней. Результаты нашей работы изменили представление компании о том, как должна вестись разработка новых продуктов.

По результатам за один год работы нам удалось сэкономить существенные суммы и сократить сроки наладки и тестирования оборудования в десятки раз. В общем и целом мы проделали очень большую работу, и этим действительно можно гордиться.

И в завершение. Можете рассказать немного больше о своих планах на будущее?

Последнее время я стараюсь делиться накопленными знаниями и опытом через публикации научных трудов, написание книг, разработку стандартов и патентов. Я разрабатываю свои курсы по современным решениям для ИТ-профессионалов по всему миру. Недавно заключили контракт с крупным ИТ-изданием на написание серии технических книг. В будущем планирую больше участвовать в качестве спикера в конференциях.