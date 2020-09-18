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Владельцам Apple Watch вернули запрещенное приложение

Сегодня, 16:13

Приложение Google Maps вернулось на Apple Watch после трехлетнего запрета

Спустя три года после запрета картографическое приложение Google Maps снова возвращается на смарт-часы Apple. Впервые оно появилось на Apple Watch в 2015 году. Но спустя два года было удалено без объяснений.

Летом 2020 года Google анонсировала возвращение своих карт на смарт-часы и теперь оно появилось для всех пользователей актуальных версий гаджета с версией прошивки WatchOS 5 или новее, сообщает 9ToGoogle.

Google Maps на Apple Watch
Google Maps на Apple Watch
Фото: 9to5google

Таким образом поклонникам удобного навигационного сервиса больше не нужно искать альтернативы карт для работы с часами.

Смотрите также в сюжете о том, почему в мире переводят часы:

Выбрать необходимую точку и следовать указаниям на дисплее часов невозможно, в этом поможет только смартфон. А вот на часах вы сможете посмотреть сохраненные маршруты.

Google Maps

Клиент карт для watchOS поддерживает навигацию на машине, велосипеде, общественном транспорте или пешком, а пользователи могут "установить режим движения" прямо со своего запястья.

Напомним, что ранее мужчина опозорился на работе из-за умных часов с фильмом для взрослых. Также ранее прошла презентация Apple Event-2020, мы рассказывали о ТОП-7 главных сюрпризах мероприятия.

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Источник: 9to5google
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