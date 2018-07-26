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Владельцам Huawei закрыли доступ к приложению в Google Play

Видеоплеер VLC оказался заблокированным для установки на некоторых смартфонах Huawei

Евгений Опанасенко
Вчера, 16:02
Приложение VLC оказалось недоступным на флагманах Huawei. Фото: Akket
Приложение VLC оказалось недоступным на флагманах Huawei. Фото: Akket

Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC.

Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.

Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.

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VLC оказался недоступен для загрузки на ряде устройств Huawei
segodnya.ua

Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.

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Отзыв владельца Huawei на приложение VLC Player
Google Play
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Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.

Желающие могут обойти ограничение, загрузив вручную apk-файл на сайте проекта.

Стоит отметить, что подобная проблема встречается и на смартфонах других производителей. К примеру, на OnePlus 6 оболочка OxygenOS активно выгружает из фоновых процессов навигационную программу Strava.

Нпомним, что ранее Huawei начали разработку мощнейшего процессора для смартфонов, а Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.

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Источник: gagadget.com
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