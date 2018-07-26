Владельцам Huawei закрыли доступ к приложению в Google Play

Видеоплеер VLC оказался заблокированным для установки на некоторых смартфонах Huawei

Приложение VLC оказалось недоступным на флагманах Huawei. Фото: Akket

Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC.

Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.

Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.

VLC оказался недоступен для загрузки на ряде устройств Huawei segodnya.ua

Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.

Отзыв владельца Huawei на приложение VLC Player Google Play

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Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.

Huawei is refusing to whitelist our app, breaks our app, while whitelisting competitors. We have no choice.

So you can call us what you want, but we're not lazy. — VideoLAN (@videolan) 26 июля 2018 г.

Желающие могут обойти ограничение, загрузив вручную apk-файл на сайте проекта.

Стоит отметить, что подобная проблема встречается и на смартфонах других производителей. К примеру, на OnePlus 6 оболочка OxygenOS активно выгружает из фоновых процессов навигационную программу Strava.

Нпомним, что ранее Huawei начали разработку мощнейшего процессора для смартфонов, а Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.