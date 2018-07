Владельцам Huawei закрыли доступ к приложению в Google Play

Видеоплеер VLC оказался заблокированным для установки на некоторых смартфонах Huawei

Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC.

Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.

Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.

Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.

Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.

Huawei is refusing to whitelist our app, breaks our app, while whitelisting competitors. We have no choice.

So you can call us what you want, but we're not lazy.