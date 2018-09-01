Владельцы Android активно убегают на iPhone

В 2018 году возросло количество владельцев Android, которые пожелали сменить свой смартфон на устройство от Apple

В 2018 году увеличилось число желающих "предать" Android. Фото: Blog do iPhone

Осенью состоится крупнейшее обновление продукции Apple за последние 6 лет. В преддверии презентации Apple, которая состоится 12 сентября, ажиотаж вокруг новинок только набирает популярность, при чем не только среди поклонников компании.

По данным опроса, проведенного аналитическим агентством Loup Ventures, в 2018 году большое число владельцев Android желают сменить свой смартфон на трубку от Apple. Причем в этом году количество жалеющих возросло.

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Из 580 респондентов сменить свой Android-смартфон на новый iOS-аппарат в этом году утвердительно высказались 19% опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла всего 12%.

Причем похожую картину получило издание PC Mag, когда публиковало свои результаты опроса. Тогда желающих сменить Android-смартфоны на iPhone захотели 47% респондентов. Причиной своего решения "перебежчики" назвали "лучший пользовательский опыт на iOS".

Опрос PC Mag Фото: PC Mag

Обновить текущую модель Айфона на более современную планируют 48% владельцев iPhone. По сравнению с прошлым годом, число людей, планирующих купить новый iPhone, выросло почти вдвое — в 2017 на обновление своего iOS-устройства решились лишь 25% пользователей "яблочной" продукции.

Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.