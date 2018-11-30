Владельцы Android ежедневно нарушают закон

Google незаконно следит за пользователями Android, нарушая европейское право

Google следит за их перемещением владельцев смартфонов. Фото: DigitBin

Во всех современных Android смартфонах существует полезная на первый взгляд функция, которая по факту нарушает закон ряда стран Европы. Речь идет об функции трекинга – слежения за пользователями по средствам GPS или A-GPS. Выяснилось, что использование трекинга противоречит европейскому законодательству о персональных данных.

Группа пользователей из Норвегии обратила внимание на то, что Google следит за их перемещением, причем функция трекинга включена по умолчанию почти во всех смартфонах на Android. Граждане немедленно подали жалобу в местное ведомство защиты прав потребителей, выражая недовольство о том, что поисковый гигант нарушает их конфиденциальность и право на свободу передвижений.

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"Владельцы Android не могут отключить функцию "История местоположений" – ее можно лишь приостановить. Но такая мера может привести к нестабильной работе многих приложений, которые используют трекинг", – следует из содержания жалобы.

Отслеживание местоположения без ведома пользователей является незаконным в Европе Фото: wccftech.com

Принуждая пользователей играть по своим правилам, Google действует вразрез с сразу с массой нормативно-правовых актов. Фактически, поисковый гигант не оставляет им выбора, указывая на единственно верный вариант настроек геолокационных данных.

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Таким образом компания не только противоречит GDPR (Европейскому регламенту по защите данных), но и закону о защите прав потребителей, поскольку навязывает пользователям дополнительные услуги по предоставлению доступа к другим своим сервисам.

В случае если в Норвегии признают трекинг Google нарушением закона, то у компании могут быть серьезные проблемы и на территории остальной Европы. Напомним, что недавно Google оштрафовали на 5 миллиардов долларов за монополизацию, что повлекло за собой пересмотр ценовой политики и подорожание смартфонов на территории Европы.