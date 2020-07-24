Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Владельцы Android массово убегают к Apple на iPhone SE

Сегодня, 12:44

Apple iPhone SE оказался единственным самым популярным смартфоном во втором квартале 2020 года

Аналитики еще весной заметили, что продажи смартфонов рухнули во всем мире и продолжают падать в течение всего второго квартала 2020 года, в основном из-за экономической неопределенности. В то время как Samsung изо всех сил пытается реализовывать свои недавно вышедшие флагманы Galaxy S20, лучше всего по итогам сезона продался дешевый iPhone SE. Причем его продажи оказались настолько успешными, что даже убедили значительное количество пользователей Android перебежать на iPhone. Об этом сообщает отчет от аналитической компании Counterpoint Research.

В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов сократились на 20% из-за спада потребительской способности, связанной с коронавирусом. Инсайдеры отрасли предсказали в апреле, что производство смартфонов достигнет рекордно низкого уровня за последние 10 лет во втором квартале, что приведет к снижению ожиданий с точки зрения поставок. Таким образом, объем продаж смартфонов в США рухнул на 25% за три месяца.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

У Samsung проблем меньше всего, хоть снижение продаж тоже ощущается – всего 10%. Однако если сравнивать старты флагманов, то Galaxy S20 купили на 38% меньше, чем семейство S10 за тот же период прошлого года. Аналитики предполагают, что в конце августа ситуация изменится в лучшую сторону, так как ожидается, что Samsung соблазнит покупателей новым флагманом Galaxy Note 20 и двумя другими телефонами.

Продажи Apple сократились на 23%. Но аналитики Counterpoint отмечают, что новый iPhone SE сыграл важную роль в предотвращении еще большего падения. Телефон продался намного лучше, чем ожидалось и даже способствовал переходу многих Android пользователей на iPhone SE, который по цене оказался самым привлекательным устройством среднеценового сегмента.

Статистика падения продаж смартфонов за второй квартал 2020 года
Статистика падения продаж смартфонов за второй квартал 2020 года
Фото: TechSpot

Первоначально Android-альтернативы конкуренту от Apple за 400 долларов (а позже до 325 долларов), просто не существовало. В результате более 26% покупателей iPhone SE пришли с устройства Android. Ответ Samsung на iPhone SE появился в мае в виде Galaxy A51, который едва смог остановить миграцию.

Кроме того, 30% пользователей iPhone SE перешли со старых телефонов Apple, таких как iPhone 6S. Эти результаты были подтверждены в отдельном анализе Consumer Research Intelligence Partners, который также отметил, что большинство людей, которые обновили iPhone SE, пришли со смартфона, которому более трех лет.

Напомним, что ранее аналитики озвучили печальный прогноз о подорожании смартфонов. Также ранее был составлен рейтинг самых выгодных смартфонов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Samsung Galaxy Note 20 Ultra сможет запускать игры от приставок Xbox Успеть за 20 минут: Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку OnePlus Nord: представлен дешевый смартфон с гигантским объемом памяти Бедная комплектация: у iPhone 12 не будет зарядки и наушников
Apple Android смартфоны мобильные телефоны аналитика iPhone SE
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Events

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 09:29Fun

Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять