Владельцы Android массово убегают к Apple на iPhone SE

Apple iPhone SE оказался единственным самым популярным смартфоном во втором квартале 2020 года

Аналитики еще весной заметили, что продажи смартфонов рухнули во всем мире и продолжают падать в течение всего второго квартала 2020 года, в основном из-за экономической неопределенности. В то время как Samsung изо всех сил пытается реализовывать свои недавно вышедшие флагманы Galaxy S20, лучше всего по итогам сезона продался дешевый iPhone SE. Причем его продажи оказались настолько успешными, что даже убедили значительное количество пользователей Android перебежать на iPhone. Об этом сообщает отчет от аналитической компании Counterpoint Research.

В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов сократились на 20% из-за спада потребительской способности, связанной с коронавирусом. Инсайдеры отрасли предсказали в апреле, что производство смартфонов достигнет рекордно низкого уровня за последние 10 лет во втором квартале, что приведет к снижению ожиданий с точки зрения поставок. Таким образом, объем продаж смартфонов в США рухнул на 25% за три месяца.

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У Samsung проблем меньше всего, хоть снижение продаж тоже ощущается – всего 10%. Однако если сравнивать старты флагманов, то Galaxy S20 купили на 38% меньше, чем семейство S10 за тот же период прошлого года. Аналитики предполагают, что в конце августа ситуация изменится в лучшую сторону, так как ожидается, что Samsung соблазнит покупателей новым флагманом Galaxy Note 20 и двумя другими телефонами.

Продажи Apple сократились на 23%. Но аналитики Counterpoint отмечают, что новый iPhone SE сыграл важную роль в предотвращении еще большего падения. Телефон продался намного лучше, чем ожидалось и даже способствовал переходу многих Android пользователей на iPhone SE, который по цене оказался самым привлекательным устройством среднеценового сегмента.

Статистика падения продаж смартфонов за второй квартал 2020 года Фото: TechSpot

Первоначально Android-альтернативы конкуренту от Apple за 400 долларов (а позже до 325 долларов), просто не существовало. В результате более 26% покупателей iPhone SE пришли с устройства Android. Ответ Samsung на iPhone SE появился в мае в виде Galaxy A51, который едва смог остановить миграцию.

Кроме того, 30% пользователей iPhone SE перешли со старых телефонов Apple, таких как iPhone 6S. Эти результаты были подтверждены в отдельном анализе Consumer Research Intelligence Partners, который также отметил, что большинство людей, которые обновили iPhone SE, пришли со смартфона, которому более трех лет.

Напомним, что ранее аналитики озвучили печальный прогноз о подорожании смартфонов. Также ранее был составлен рейтинг самых выгодных смартфонов.

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