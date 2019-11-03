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Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Пользователи Apple Card набрали миллиарды кредитов всего за месяц использования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Apple Card пока доступен только на территории США
Apple Card пока доступен только на территории США
Фото: UltimatePocket

Идея выпустить кредитную карту Apple Card для оплаты при помощи сервиса Apple Pay оказалась очень удачной для компании Тима Кука. Свежий отчет о финансовых успехах за четвертый квартал 2019 года раскрыл информацию касательно выдачи кредитов пользователям Apple Card. Сумма оказалась астрономической.

Смотрите также в сюжете о том, как избавиться от старого валютного кредита:

Как сообщает Bloomberg, с момента запуска Apple Card 30 сентября 2019 года банк Goldman Sachs предоставил клиентам кредитов на общую сумму 10 миллиардов долларов. При этом компания не раскрывает данные о количестве пользователей платежной карты. "Яблочная кредитка" позволила банку-партнеру Apple выйти на потребительский рынок и успешно на нем заработать. До этого момента Goldman Sachs в основном работал с инвесторами и корпорациями.

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Как заявил генеральный директор Apple Тим Кук, вскоре компания запустит особое предложение для покупателей: новые iPhone можно будет приобрести с помощью Apple Card путем беспроцентной рассрочки сроком до 24 месяцев, при этом получить кэшбек в размере 3%.

Apple Card пока работает на территории США. Удобство этой карты также в том, что платежи совершаются мгновенно благодаря платежной системе банка Goldman Sachs. Более того, для тех магазинов и сервисов, где Apple Pay не принимается, Apple выпустила специальную титановую карту – на ней отсутствуют привычный 16-значный номер или CVV-код, а только имя и фамилия держателя с логотипом Apple.

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Напомним, что ранее Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век" после нового обновления. Также недавно просочилась инсайдерская информация о том, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12.

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Источник: Bloomberg
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