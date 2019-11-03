Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов
Пользователи Apple Card набрали миллиарды кредитов всего за месяц использования
Идея выпустить кредитную карту Apple Card для оплаты при помощи сервиса Apple Pay оказалась очень удачной для компании Тима Кука. Свежий отчет о финансовых успехах за четвертый квартал 2019 года раскрыл информацию касательно выдачи кредитов пользователям Apple Card. Сумма оказалась астрономической.
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Как сообщает Bloomberg, с момента запуска Apple Card 30 сентября 2019 года банк Goldman Sachs предоставил клиентам кредитов на общую сумму 10 миллиардов долларов. При этом компания не раскрывает данные о количестве пользователей платежной карты. "Яблочная кредитка" позволила банку-партнеру Apple выйти на потребительский рынок и успешно на нем заработать. До этого момента Goldman Sachs в основном работал с инвесторами и корпорациями.
Как заявил генеральный директор Apple Тим Кук, вскоре компания запустит особое предложение для покупателей: новые iPhone можно будет приобрести с помощью Apple Card путем беспроцентной рассрочки сроком до 24 месяцев, при этом получить кэшбек в размере 3%.
Apple Card пока работает на территории США. Удобство этой карты также в том, что платежи совершаются мгновенно благодаря платежной системе банка Goldman Sachs. Более того, для тех магазинов и сервисов, где Apple Pay не принимается, Apple выпустила специальную титановую карту – на ней отсутствуют привычный 16-значный номер или CVV-код, а только имя и фамилия держателя с логотипом Apple.
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Напомним, что ранее Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век" после нового обновления. Также недавно просочилась инсайдерская информация о том, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12.
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