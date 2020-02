Во что поиграть в 2020 году: ТОП-10 лучших игр

Самые крупные и лучшие игровые проекты, выходящие в 2020 году на игровых приставках и компьютерах

Путеводитель по лучшим играм года Фото: Unsplash

2019 год был "урожайным" годом для видеоигр после довольно посредственного 2018 года. Прошедший год ознаменовали такие знаковые игры, как The Outer Worlds, Resident Evil 2: Remake, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Disco Elysium, Metro Exodus, Sekiro: Shadows Die Twice, Luigi's Mansion 3 и ПК порт Red Dead Redemption 2. Новый 2020 год принесет нам тоже ворох интересных проектов, на которые возлагаются большие надежды: от супертехнологичного Cyberpunk 2077 и кровавого DOOM Eternal до милой Animal Crossing. Более того, к концу года состоится почти одновременный запуск двух игровых приставок нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X со своими эксклюзивными проектами (кроме Xbox).

Январь и февраль, как правило, беден на игровые релизы. Лишь начиная с весны начнется выход громких игровых проектов, затем придет относительно спокойное лето, которое сменится "жаркой" на релизы осенью, а закрепит все очень бурное начало зимы с выходом новых игровых приставок и игр для них в праздничный сезон.

Если вы хотите узнать о великолепных играх, на которые стоит обратить внимание в 2020 году, читайте наш список из ТОП-10 самых ожидаемых видеоигр.

DOOM Eternal

20 марта 2020 года состоится продолжение "мясного" шутера DOOM 2016 года. Новая часть будет называться DOOM Eternal без цифровой итерации. Видеоигра предложит всю ту же зубодробительную геймплейную механику с ультра-жестокостью, кровью и адом. В новой части будут добавлены новые враги, небольшие улучшения в геймплее, улучшенная графика, а также новый игровой режим, в котором онлайн-игроки смогут присоединиться к вашей однопользовательской кампании в качестве демонов.

Mount & Blade II: Bannerlord

Март принесет еще один релиз – средневековую ролевую игру и уклоном на массовые баталии Mount & Blade II: Bannerlord. Этот долгострой в 2020 году наконец-то порадует ценителей подобного жанра. Новая часть станет больше и лучше по всем фронтам с сохранением оригинальных идей и игровой механики: впечатляющая симуляция битв армий в реальном времени, проработанная до мелочей боевая система, дипломатия, экономика, а к ним добавится градостроительство, управление фракциями, изготовление оружия и расширенные возможности для нетрадиционных игровых стилей, таких как бандитизм или торговля.

Animal Crossing: New Horizons

20 марта 2020 года выходит самая милая игра года. Те, кто устал от жестокости и перестрелок, могут окунуться в теплый и ламповый мир Animal Crossing: New Horizons, населенный милыми антропоморфными зверушками на неком далеком острове Nook Inc. Это некий аналог The Sims, но с более продуманной системой взаимоотношений со всеми жителями и беззаботной жизнью. Можно крафтить предметы, собирать ресурсы, заниматься рыбалкой и садоводством, торговать, обустраивать дом, зарабатывать деньги, ходить в гости, отмечать праздники. Возможностей у и тонкостей у игры очень много и открывать их постепенно довольно приятное занятие. При этом все выглядит очень мило и очаровательно. Чтобы поиграть в это, придется приобрести Nintendo Switch – игра эксклюзивна для этой платформы.

Wasteland 3

19 мая 2020 года выйдет Wasteland 3 – истинная и настоящая RPG-серия про пост-апокалипсис. Знаменитый Fallout взял за основу идеи именно из первой части этой игры. Вторая часть была тепло принята игроками, поэтому разработчики из inXile Entertainment решили выпустить продолжение. Wasteland 3 избавится от стереотипного пустынного сеттинга. Вместо этого игра опустит игроков в холодный Колорадо, страну, разрушенную продолжающейся ядерной зимой. Wasteland 3 стремится оживить сложную и заведомо смертельно опасную стратегическую боевую систему в стиле XCom с новым оружием и возможностями, которыми могут воспользоваться игроки (и враги). Впервые в серии будет добавлен кооператив.

Dying Light 2

Игр на выживание в мире зомби выходят ежегодно целыми пачками, но действительно интересных среди них крайне мало. Dying Light 2 внушает доверие. Предыдущая часть была тепло принята критиками и игроками за большую свободу открытого мира и вариативность гейпмлея. Dying Light 2 будет такой же RPG с открытым миром от первого лица про выживание в мире, где вирус заразил большую часть населения планеты и превратил их в зомби. Как и в первой части, Dying Light 2 предложит одну из лучших систем паркура в играх на сегодняшний день – вы можете бегать по стенам, отскакивать от столбов и врагов, качаться на брусьях и многое другое.

В игре также будет продуманная система рукопашного боя в сочетании с оружием, которое вы создаете или находите в мусоре. Сам мир Dying Light 2 крайне враждебен и экстремально опасен для жизни, но при этом безумно привлекателен для исследования. Кроме зомби опасность представляют конфликты между фракциями. Игра порой будет заставлять делать крайне трудный моральный выбор – решения, которые вы примете, будут иметь реальные последствия и окажут существенное влияние на игровой мир. Точная дата выхода не указана, указан лишь год выхода – 2020.

The Last Of Us Part II

Первая часть The Last Of Us была одной из величайших видеоигр прошлого десятилетия. Поэтому сиквел обязан был появиться. Это тоже игра про выживание в мире зомби, но с уклоном в очень глубокий сюжет и взаимоотношения между персонажами. События в The Last Of Us Part II развернутся спустя пять лет после событий оригинальной игры. Элли и Джоэл поселились в Джексоне, штат Вайоминг, и обрели мир в небольшом сообществе. Тем не менее, событие перевернет все это с ног на голову, отправив Элли в трудное и травмирующее путешествие с улучшенным игровым процессом, новым оружием и очередной захватывающей историей.

Ghost of Tsushima

Летом 2020 года выйдет эксклюзивная игра для PlayStation 4. Ghost of Tsushima – это Souls-like проект с открытым игровым миром, который перенесет игроков в 1200-х годы. Главный герой игры выступает в качестве японского самурая, защищающий остров Цусима от вторжения Монгольской империи. Ожидаются ожесточенные схватки в ближнем бою, много стелса и потрясающие визуальные эффекты.

Cyberpunk 2077

Нашумевший на выставке E3 2018 проект Cyberpunk 2077 в прошлом году обрел дату выхода – апрель 2020 года, которая была позднее перенесена на 17 сентября. Видеоигра является, наверное, самым ожидаемым проектом 2020 года от польской студии CD Projekt Red, которая сделала одну из лучших игр десятилетия – Ведьмак 3. Ожидания от этой игры очень высокие, как и требования к качеству и игровому процессу в общем.

После фэнтезийного мира Ведьмака 3, в Cyberpunk 2077 игроков перенесут в мир киберпанкового будущего с беспрецедентным уровнем свободы. Игра поощряет любой способ прохождения: напролом с перестрелками и взрывами, скрытным прохождением в духе Солида Снейка или Сэма Фишера или подлым способом путем взлома андроидов, подкупа или убедительных разговоров с запугиванием оппонентов. Любой путь будет верным для достижения цели. А еще там будет великолепный Киану Ривз – ну разве это не хит?

Watch Dogs: Legion

Современные игры с открытым миром ощущаются живыми. Но это лишь на поверхности. Если копнуть немного глубже, сразу станет ясно понимаете, что все это иллюзия с декорациями. Игра Watch Dogs: Legion от Ubisoft решила исправить эту ситуацию и предоставить самый настоящий живой открытый мир, в котором можно взять под управление любого персонажа.

Всех персонажей придется вербовать в так называемый легион Сопротивления, выступающий против диктатуры тоталитарного правительства будущего. У каждого игрока ближе к концу игры наберется свой уникальный набор из смельчаков, решивших пойти против системы. Это могут быть полицейские, бандиты, офисные клерки, неформалы, обычные рядовые граждане и даже пожилые старушки – двери открыты будут всем.

Biomutant

Если бы мы составляли список самых странных игр 2020 года, Biomutant, безусловно, был бы на вершине ТОПа. По словам разработчиков, Biomutant — это постапокалиптическая ролевая RPG-игра с открытым миром и боевой системой, в которой рукопашный бой сочетается со стрельбой и мощными способностями облученного радиацией мутанта.

Вместо человека нам придется взять под управление антропоморфного кролика с огромным мечом за спиной. Игрок волен исследовать открытый инопланетный мир, наполненный опасностью и духом приключений. Игру можно исследовать пешком или с помощью одного из различных игровых транспортных средств, таких как гигантские роботы, водные мотоциклы, воздушные шары или даже несколькими прирученными монстрами. Выход игры запланирован на 2020 год, но точной даты нет.

