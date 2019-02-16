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Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

Ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Предсказанная теоретическими расчетами недостающая часть Вселенной все-таки была найдена
Предсказанная теоретическими расчетами недостающая часть Вселенной все-таки была найдена
Фото: Популярная Механика

Расчеты ученых ранее показывали, что после Большого взрыва во Вселенной образовалось много вещества, однако большая его часть нам почему-то не видна. Исследователи начали искать, и выдвинули гипотезу о существовании темной материи и темной энергии, которые не фиксируются приборами. Более того, не фиксировалась и некоторая часть обычного вещества, которое тоже было словно "невидимым". Однако последние результаты исследования, похоже, обнаружили недостающую скрытую массу.

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Одна из версия заключается в том, что недостающая масса собирается в гигантские нитевидные структуры теплого и горячего газа в межгалактическом пространстве. Эти нити невидимы для оптических телескопов, но какая-то их часть может быть обнаружена в других диапазонах.

Исследователи смогли доказать существование этих структур при помощи ренгеновского орбитального телескопа "Чандра". Астрономы использовали его данные, чтобы найти следы поглощения горячего газа в спектре квазара, находящегося в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. С помощью этой техники ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина.

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По расположению галактик между квазаром и Землей было определено 17 мест, где, может быть, есть межгалактические скопления газа. Из-за расширения Вселенной все они удаляются от нас со скоростью, зависящей от расстояния — чем дальше, тем быстрее. Соответственно сдвигаются и их отметки в спектре.

Исследователи сообщают, что, экстраполируя данные наблюдений за кислородом на полный набор элементов и от наблюдаемой области до границ наблюдаемой Вселенной, они могут оценить полное количество "спрятанного" вещества. По крайней мере, в этом конкретном случае, недостающая часть все-таки найдена.

На Херсонщине на поле появился огромный трезубец, который видно из космоса:

Напомним, что ранее NASA признали марсоход "Оппортьюнити" мертвым, с которым не смогли связаться после 800 попыток. Также мы рассматривали ТОП-5 странных мировых феноменов, которые не может объяснить наука.

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Источник: Популярная Механика
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