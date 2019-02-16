Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество
Ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина
Расчеты ученых ранее показывали, что после Большого взрыва во Вселенной образовалось много вещества, однако большая его часть нам почему-то не видна. Исследователи начали искать, и выдвинули гипотезу о существовании темной материи и темной энергии, которые не фиксируются приборами. Более того, не фиксировалась и некоторая часть обычного вещества, которое тоже было словно "невидимым". Однако последние результаты исследования, похоже, обнаружили недостающую скрытую массу.
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Одна из версия заключается в том, что недостающая масса собирается в гигантские нитевидные структуры теплого и горячего газа в межгалактическом пространстве. Эти нити невидимы для оптических телескопов, но какая-то их часть может быть обнаружена в других диапазонах.
Исследователи смогли доказать существование этих структур при помощи ренгеновского орбитального телескопа "Чандра". Астрономы использовали его данные, чтобы найти следы поглощения горячего газа в спектре квазара, находящегося в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. С помощью этой техники ученые обнаружили следы кислорода, нагретого до миллиона градусов Кельвина.
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По расположению галактик между квазаром и Землей было определено 17 мест, где, может быть, есть межгалактические скопления газа. Из-за расширения Вселенной все они удаляются от нас со скоростью, зависящей от расстояния — чем дальше, тем быстрее. Соответственно сдвигаются и их отметки в спектре.
Исследователи сообщают, что, экстраполируя данные наблюдений за кислородом на полный набор элементов и от наблюдаемой области до границ наблюдаемой Вселенной, они могут оценить полное количество "спрятанного" вещества. По крайней мере, в этом конкретном случае, недостающая часть все-таки найдена.
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