Во Вселенной обнаружен новый вид черных дыр
Телескоп Hubble совершил очередное открытие в науке – обнаружил "недостающее звено" в эволюции черных дыр
Астрономы при помощи космического телескоп "Хаббл" обнаружили первые доказательства нового типа черной дыры, о которой до сих пор высказывали только гипотезы. До этого открытия ученые находили только гигантские черные дыры с массой в сотни миллионов наших Солнц, либо очень "крохотные" с массой в пять солнечных. Однако промежуточного звена найти не удавалось, были только косвенные доказательства о том, что они постепенно растут, сливаясь между собой. Эти черные дыры промежуточной массы (IMBH) образуют "недостающее звено" в эволюции черных дыр. Но этот тип объектов крайне трудно найти, сообщает Space Telescope.
Читайте также:Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ
"Черные дыры средней массы являются крайне неуловимыми объектами. Поэтому очень важно их тщательно изучать. Недавно мы нашли первого кандидата, который подходит под искомое описание", – заявил главный исследователь телескопа "Хаббла" Даченг Лин из Университета Нью-Гэмпшира.
В качестве отправной точки для своих исследований, ученые взяли данные из рентгеновской обсерватории Чандра NASA и X-ray Multi-Mirror Mission (Рентгеновской многозеркальной миссии) Европейского космического агентства. Эти телескопы наблюдали за длинной волны рентгеновского излучения и обнаружили мощную вспышку от неизвестного источника в 2006 году. Направив "Хаббл" на источник этих рентгеновских лучей, команда смогла определить источник излучения – он был не из центра галактики, где, как правило, находится сверхмассивная черная дыра.
Смотрите также в сюжете о черных дырах в биографии Илона Маска:
Выяснилось, что источником рентгеновских лучей было звездное скопление на краю галактики. В нем рентгеновские лучи испускались, когда промежуточная черная дыра в центре поглощала ближайшую звезду. Это открытие представляет собой наилучшее свидетельство идентификации IMBH. И это открытие поможет науке ответить на многие вопросы о черных дырах всех размеров.
"Изучение происхождения и эволюции черных дыр промежуточной массы даст ответ ученым о том, как возникли сверхмассивные черные дыры, которые мы находим в центрах массивных галактик", – объясняет астрофизик Натали Уэбб из Французского университета в Тулузе.
Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное