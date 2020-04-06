Во Вселенной обнаружен новый вид черных дыр

Телескоп Hubble совершил очередное открытие в науке – обнаружил "недостающее звено" в эволюции черных дыр

Астрономы при помощи космического телескоп "Хаббл" обнаружили первые доказательства нового типа черной дыры, о которой до сих пор высказывали только гипотезы. До этого открытия ученые находили только гигантские черные дыры с массой в сотни миллионов наших Солнц, либо очень "крохотные" с массой в пять солнечных. Однако промежуточного звена найти не удавалось, были только косвенные доказательства о том, что они постепенно растут, сливаясь между собой. Эти черные дыры промежуточной массы (IMBH) образуют "недостающее звено" в эволюции черных дыр. Но этот тип объектов крайне трудно найти, сообщает Space Telescope.

"Черные дыры средней массы являются крайне неуловимыми объектами. Поэтому очень важно их тщательно изучать. Недавно мы нашли первого кандидата, который подходит под искомое описание", – заявил главный исследователь телескопа "Хаббла" Даченг Лин из Университета Нью-Гэмпшира.

Звезда, разрываемая на части черной дырой промежуточной массы (IMBH) Фото: Digital Trends

В качестве отправной точки для своих исследований, ученые взяли данные из рентгеновской обсерватории Чандра NASA и X-ray Multi-Mirror Mission (Рентгеновской многозеркальной миссии) Европейского космического агентства. Эти телескопы наблюдали за длинной волны рентгеновского излучения и обнаружили мощную вспышку от неизвестного источника в 2006 году. Направив "Хаббл" на источник этих рентгеновских лучей, команда смогла определить источник излучения – он был не из центра галактики, где, как правило, находится сверхмассивная черная дыра.

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Выяснилось, что источником рентгеновских лучей было звездное скопление на краю галактики. В нем рентгеновские лучи испускались, когда промежуточная черная дыра в центре поглощала ближайшую звезду. Это открытие представляет собой наилучшее свидетельство идентификации IMBH. И это открытие поможет науке ответить на многие вопросы о черных дырах всех размеров.

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"Изучение происхождения и эволюции черных дыр промежуточной массы даст ответ ученым о том, как возникли сверхмассивные черные дыры, которые мы находим в центрах массивных галактик", – объясняет астрофизик Натали Уэбб из Французского университета в Тулузе.

Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

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