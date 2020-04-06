Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Во Вселенной обнаружен новый вид черных дыр

Телескоп Hubble совершил очередное открытие в науке – обнаружил "недостающее звено" в эволюции черных дыр

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:04

Астрономы при помощи космического телескоп "Хаббл" обнаружили первые доказательства нового типа черной дыры, о которой до сих пор высказывали только гипотезы. До этого открытия ученые находили только гигантские черные дыры с массой в сотни миллионов наших Солнц, либо очень "крохотные" с массой в пять солнечных. Однако промежуточного звена найти не удавалось, были только косвенные доказательства о том, что они постепенно растут, сливаясь между собой. Эти черные дыры промежуточной массы (IMBH) образуют "недостающее звено" в эволюции черных дыр. Но этот тип объектов крайне трудно найти, сообщает Space Telescope.

Читайте также:
Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

"Черные дыры средней массы являются крайне неуловимыми объектами. Поэтому очень важно их тщательно изучать. Недавно мы нашли первого кандидата, который подходит под искомое описание", – заявил главный исследователь телескопа "Хаббла" Даченг Лин из Университета Нью-Гэмпшира.

Звезда, разрываемая на части черной дырой промежуточной массы (IMBH)
Звезда, разрываемая на части черной дырой промежуточной массы (IMBH)
Фото: Digital Trends

В качестве отправной точки для своих исследований, ученые взяли данные из рентгеновской обсерватории Чандра NASA и X-ray Multi-Mirror Mission (Рентгеновской многозеркальной миссии) Европейского космического агентства. Эти телескопы наблюдали за длинной волны рентгеновского излучения и обнаружили мощную вспышку от неизвестного источника в 2006 году. Направив "Хаббл" на источник этих рентгеновских лучей, команда смогла определить источник излучения – он был не из центра галактики, где, как правило, находится сверхмассивная черная дыра.

Смотрите также в сюжете о черных дырах в биографии Илона Маска:

Выяснилось, что источником рентгеновских лучей было звездное скопление на краю галактики. В нем рентгеновские лучи испускались, когда промежуточная черная дыра в центре поглощала ближайшую звезду. Это открытие представляет собой наилучшее свидетельство идентификации IMBH. И это открытие поможет науке ответить на многие вопросы о черных дырах всех размеров.

Читайте также:
Межпланетная миссия NASA неожиданно открыла новую черную дыру

"Изучение происхождения и эволюции черных дыр промежуточной массы даст ответ ученым о том, как возникли сверхмассивные черные дыры, которые мы находим в центрах массивных галактик", – объясняет астрофизик Натали Уэбб из Французского университета в Тулузе.

Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи Уран уничтожает Солнце: планету постигнет судьба Марса Лучшие фото недели из космоса: селфи для науки Обнаружен неожиданный конец Млечного Пути
наука NASA ученые открытие астрономия черная дыра хаббл телескоп хаббл черные дыры
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке
Вкусный ужин без возни: все в одной сковородке

Популярные статьи

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

3 апреляWellness

О пользе теплой воды: нужно ли ее пить натощак

3 апреляFun

Девушка на самоизоляции подстригла себя и ужаснулась от результата: видео

3 апреляШоу-бизнес

Экс-возлюбленный Ксении Собчак пытался покончить с собой: реакция телезвезды

3 апреляTravel

Небо над Европой с разницей в год: появилось захватывающее видео

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

3 апреляFun

Стюардесса на карантине и ее муж-комик показали, как можно зарабатывать деньги дома: смешное видео

3 апреляШоу-бизнес

Почему Анастасию Заворотнюк обвиняют во лжи: все, что нужно знать о болезни актрисы

3 апреляFun

"Извини, это первый раз": повара в Италии приготовили российскому врачу украинский борщ, фото

Новости партнеров

Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Лучший Рецепт Торта
Лучший Рецепт Торта "Наполеон"!
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей