Во Вселенной обнаружена уникальная редкая молекула

В межзвездном пространстве найден радиоактивный изотоп алюминия, который не встречается на Земле.

Ученым удалось обнаружить источник редких молекул

Астрономы зарегистрировали в межзвездном пространстве источник редкого изотопа алюминия-26. Источник, обнаруженный при помощи радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и NOEMA (Northern Extended Millimeter Array), образовавшиеся в результате столкновения двух звезд, под названием CK Лисички.

Столкновение двух звезд в представлении художника eso.org

Специалистам удалось зафиксировать спектральные линии молекул изотополога монофторида алюминия, содержащего радиоактивный изотоп алюминий-26. Когда данные молекулы вращаются в космическом пространстве, они особым образом излучают в миллиметровом диапазоне — этот процесс известен как вращательный переход.

Радиоактивные молекулы в CK Лисички ESO

Данный изотоп был сформирован в результате слияния двух небольших звезд. Согласно оценкам исследователей, масса алюминия-26 в CK Лисички составляет всего около 1/4 массы Плутона: учитывая, насколько такие события (вспышки новых) редки, предполагается, что они далеко не единственные источники данного изотопа в нашей Галактике.

Напомним, что ранее астрономам удалось получить самый детальный снимок центра Млечного Пути, а телескопу "Хаббл" удалось сфотографировать две галактики, разорвавшие друг друга.