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Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

На Земле зафиксировали "вселенский грохот", образовавшийся 870 миллионов лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Вселенское возмущение получило название S190814bv
Вселенское возмущение получило название S190814bv
Фото: Gizmodo

Детектор гравитационных волн LIGO зафиксировал странные возмущения в пространстве-времени, которые ранее не обнаруживались. Ученые сперва были в замешательстве, назвав пульсацию "вселенским грохотом" – настолько мощным было это событие, названное S190814bv. Анализ волн подтвердил удивительный факт, который вызвал восторг у астрономов всего мира. Сообщает Gizmodo.

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Ученые определили странное возмущение пространства-времени, вызываемое гравитационными волнами, как слияние нейтронной звезды и черной дыры с вероятностью в 99%. Ранее детектор фиксировал дюжину слияний исключительно черных дыр, но поглощение нейтронной звезды обнаружено впервые.

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Детектор гравитационных волн объявил, что по крайней мере один из объектов, которые произвели S190814bv, попал в "разрыв масс" — область, охватывающую диапазон от 3 до 5 солнечных масс, которая, по-видимому, лишена черных дыр и нейтронных звезд. Все известные черные дыры весят более пяти масс солнца, в то время как все известные нейтронные звезды, рожденные от более легких звезд, которые не смогли стать черными дырами, весят порядка 1.5-2 масс солнца. Обнаружение объекта в разрыве масс было сюрпризом для коллаборации LIGO-Virgo, который может изменить теоретическую границу, отделяющую самые тяжелые нейтронные звезды от самых легких черных дыр.

"У меня отвисла челюсть, когда я перепроверил данные", — говорит Джеффри Ловелас из Калифорнийского государственного университета, работающий в LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория).

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"Это было нечто, выходящее за рамки теории. Событие, которое мы так долго ждали все это время", – говорит Джеймс Латтимер, профессор астрономии в Университете Нью-Йорка и новаторский ядерный астрофизик, который показал в своей диссертации 1976 года, что слияния нейтронных звезд и черных дыр могут распылять в космос такие тяжелые элементы, такие как золото и уран.

Волна была обнаружена LIGO в США и обсерваторией Virgo в Италии в 14 августа. Автоматически полученные данные показали, что возмущение пространства-времени — результат беспрецедентного слияния пары тел, слишком легких для образования гравитационных волн, что заставило астрономов искать дополнительное электромагнитное излучение от этого события. Последующий анализ классифицировал сигнал как столкновение между черной дырой и нейтронной звездой — звездным остатком, в котором гравитация сжала всю массу Солнца в шар размером с небольшой город диаметром приблизительно 20 километров.

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Событие, вызвавшее грохот вселенского масштаба, произошло около 870 миллионов лет назад, когда две мертвые звезды стали одной. Их слияние сотрясло ткань космоса гравитационной волной, которая пронеслась сквозь Землю и прошла через три пары тщательно откалиброванных датчиков, предназначенных для их обнаружения.

Это было первое такое подтвержденное событие, и — после столкновения двух черных дыр и слияния двух нейтронных звезд в черную дыру — третий тип столкновений, обнаруженный благодаря гравитационным волнам. Если текущий анализ останется в силе, это событие, получившее название S190814bv, ознаменует начало новой эры астрофизических исследований, с последствиями для того, как исследователи понимают общую теорию относительности Эйнштейна, гибель звезд и поведение экстремальных видов материи.

Напомним, что ранее ученые назвали Землю наименее пригодной для жизни. Также недавно ученые заявили, что астрономы поймали 8 таинственных посланий из далекого космоса.

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Источник: Gizmodo
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