Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

На Земле зафиксировали "вселенский грохот", образовавшийся 870 миллионов лет назад

Вселенское возмущение получило название S190814bv Фото: Gizmodo

Детектор гравитационных волн LIGO зафиксировал странные возмущения в пространстве-времени, которые ранее не обнаруживались. Ученые сперва были в замешательстве, назвав пульсацию "вселенским грохотом" – настолько мощным было это событие, названное S190814bv. Анализ волн подтвердил удивительный факт, который вызвал восторг у астрономов всего мира. Сообщает Gizmodo.

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Ученые определили странное возмущение пространства-времени, вызываемое гравитационными волнами, как слияние нейтронной звезды и черной дыры с вероятностью в 99%. Ранее детектор фиксировал дюжину слияний исключительно черных дыр, но поглощение нейтронной звезды обнаружено впервые.

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Детектор гравитационных волн объявил, что по крайней мере один из объектов, которые произвели S190814bv, попал в "разрыв масс" — область, охватывающую диапазон от 3 до 5 солнечных масс, которая, по-видимому, лишена черных дыр и нейтронных звезд. Все известные черные дыры весят более пяти масс солнца, в то время как все известные нейтронные звезды, рожденные от более легких звезд, которые не смогли стать черными дырами, весят порядка 1.5-2 масс солнца. Обнаружение объекта в разрыве масс было сюрпризом для коллаборации LIGO-Virgo, который может изменить теоретическую границу, отделяющую самые тяжелые нейтронные звезды от самых легких черных дыр.

"У меня отвисла челюсть, когда я перепроверил данные", — говорит Джеффри Ловелас из Калифорнийского государственного университета, работающий в LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория).

"Это было нечто, выходящее за рамки теории. Событие, которое мы так долго ждали все это время", – говорит Джеймс Латтимер, профессор астрономии в Университете Нью-Йорка и новаторский ядерный астрофизик, который показал в своей диссертации 1976 года, что слияния нейтронных звезд и черных дыр могут распылять в космос такие тяжелые элементы, такие как золото и уран.

Волна была обнаружена LIGO в США и обсерваторией Virgo в Италии в 14 августа. Автоматически полученные данные показали, что возмущение пространства-времени — результат беспрецедентного слияния пары тел, слишком легких для образования гравитационных волн, что заставило астрономов искать дополнительное электромагнитное излучение от этого события. Последующий анализ классифицировал сигнал как столкновение между черной дырой и нейтронной звездой — звездным остатком, в котором гравитация сжала всю массу Солнца в шар размером с небольшой город диаметром приблизительно 20 километров.

Событие, вызвавшее грохот вселенского масштаба, произошло около 870 миллионов лет назад, когда две мертвые звезды стали одной. Их слияние сотрясло ткань космоса гравитационной волной, которая пронеслась сквозь Землю и прошла через три пары тщательно откалиброванных датчиков, предназначенных для их обнаружения.

Это было первое такое подтвержденное событие, и — после столкновения двух черных дыр и слияния двух нейтронных звезд в черную дыру — третий тип столкновений, обнаруженный благодаря гравитационным волнам. Если текущий анализ останется в силе, это событие, получившее название S190814bv, ознаменует начало новой эры астрофизических исследований, с последствиями для того, как исследователи понимают общую теорию относительности Эйнштейна, гибель звезд и поведение экстремальных видов материи.

Напомним, что ранее ученые назвали Землю наименее пригодной для жизни. Также недавно ученые заявили, что астрономы поймали 8 таинственных посланий из далекого космоса.

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