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Во Вселенной обнаружены загадочные звезды из гелия

Космическая находка не предсказывалась теоретиками, поэтому их открытие стало неожиданностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Обнаруженные звезды невероятно горячие
Обнаруженные звезды невероятно горячие
Фото: Unsplash

Новый тип переменных звезд обнаружила команда ученых из Института теоретической физики им. Кавли в Санта-Барбаре, возглавляемых главным научным сотрудником Томасом Купфером. Особенностью необычных светил является то, что их яркость меняется нетипично быстро – от 200 до 475 секунд, тогда как у обычных звезд яркость меняется намного медленнее. Также найденные звезды имеют массу до 50% массы Солнца. Они невероятно горячи — до 50 тысяч градусов по Цельсию, тогда как у Солнца это показатель в 10 раз ниже.

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Переменность яркости звезд давно известна ученым. Даже наше Солнце меняет свою активность раз в 11 лет, что влияет на ее светимость. Правда, люди не замечают того, поскольку изменение настолько невелико, что его практически незаметно. У других звезд свои особенности, в том числе — связанные с яркостью. Яркость обычной звезды, похожей на Солнце, может изменяться примерно на 10% из-за периодического изменения температуры звезды или ее радиуса.

"Многие звезды изменяют яркость, даже наше Солнце в очень малых масштабах", — объясняет Купфер в своем исследовании.

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Изначально Купфер и его коллеги искали двойные звезды с периодами менее часа при помощи инструментов Паломарской обсерватории в Калифорнии. Четверо выявленных звезд выделялись благодаря большим изменениям их яркости всего за несколько минут. Последующие данные быстро подтвердили, что это действительно одиночные переменные звезды, а не двойные.

"Эти звезды характерны тем, что давно исчерпали запасы водорода и теперь сжигают гелий. Поэтому они так малы и могут так быстро вращаться", — говорит участник исследования Ларс Билдстен.

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Как полагают ученые, открытые ими звезды, начали свое развитие как вполне обычные светила, похожие на наше Солнце. Затем водород в их недрах закончился и звезды, как предсказывают современные теории, расширились, превратившись в красных гигантов. В этот момент внешние слои получившегося гиганта были "украдены" каким-то сторонним телом еще до того, как в его недрах началась реакция с участием гелия.

Находка этой четверки ранее не предсказывалась теоретиками, но параметры звезд хорошо укладываются в имеющиеся модели.

Напомним, что ранее астрономы показали форму нашей галактики, которая оказалась далекой от идеала. А недавно ученые объяснили главную тайну черных дыр.

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Источник: Популярная Механика
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