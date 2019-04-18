Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Ученые объявили о существовании в системе Проксима Центавра еще одной экзопланеты

У звезды Проксима Центавра найдена еще одна суперземля Фото: Naked-science

На прошедшем в Беркли форуме Breakthrough Discuss было объявлено о возможном существовании в системе еще одной экзопланеты. Ученые при помощи спектрографа HARPS, работающего в обсерватории Ла-Силья, смогли обнаружить планету у ближайшей от Солнца звезды – Проксимы Центавра, находящейся от нас на расстоянии в 4,2 световых года.

По предварительным данным, обнаруженная планета с относится к классу сверхземель – масса планеты примерно в 6 раз превышает массу Земли. Однако обитаемость ее маловероятна из-за того, что планета находится слишком далеко от звезды, в полтора раза дальше, чем мы от Солнца. Также планета совершает полный оборот по орбите за 1936 наших суток, поэтому она остается слишком холодной, чтобы на ее поверхности могла существовать жидкая вода.

Проксима Центавра b в представлении художника Фото: Naked-science

Пока речь идет лишь о кандидате на открытие, и эти первые наблюдения требуют подтверждения, подчеркнул выступивший на конференции астрофизик из Туринской обсерватории Марио Дамассо (Mario Damasso).

Это не первая планета, зафиксированная у Проксима Центавра. В 2016 году у звезды была обнаружена планета, которая оказалась сравнимой с Землей и по размерам, и по расстоянию до звезды, что делает ее потенциально обитаемой. Назвали ее Проксима Центавра b. Неудивительно, что уже вскоре появились идеи отправки к системе первых межзвездных миссий - проект Breakthrough Starshot поддерживают достаточно известные ученые, инженеры и предприниматели.

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