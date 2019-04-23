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Во Вселенной обнаружили самое древнее вещество

Первые молекулы являются доказательством теории Большого взрыва

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:36
Первые молекулы образовались "всего" через 100 тысяч лет после Большого взрыва
Первые молекулы образовались "всего" через 100 тысяч лет после Большого взрыва
Фото: Pixabay

Исследователи из Института радиоастрономии им. Макса Планка в Бонне обнаружили в далеком космосе самое древнее вещество, состоящее из первых молекул, появившихся после Большого взрыва. Открытие было сделано при помощи воздушной обсерватории SOFIA, сообщает NASA.

Первые молекулы образовались спустя всего 100 тысяч лет после Большого взрыва. Первые атомы гелия и водорода начали образовывать связи, создавая молекулы гидрида гелия – именно эти соединения нашли астрономы. Подобное открытие является прямой связью с самим зарождением Вселенной.

Молекулы гидрида гелия были первыми соединениями Вселенной
Молекулы гидрида гелия были первыми соединениями Вселенной
Фото: NASA

Задолго до первых черных дыр и кластеров галактик, во всем мире царил именно гидрид гелия. В то время не было ничего, кроме хаотичного движения молекул и высокой температуры. Формирование связки HeH — это свидетельство того, что Вселенная остыла в достаточной степени и начала расширяться. Позже охлажденный гелий будет взаимодействовать с гидридом гелия, порождая молекулярный водород — главный "строительный компонент" первых звезд.

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Раньше подобное развитие событий в далеком прошлом существовало лишь в теории, но теперь ученые нашли этому прямое доказательство. Это значит, что ученые нашли еще одно подтверждение теории Большого взрыва.

Воздушная обсерватория SOFIA на самолете Boeing 747SP
Воздушная обсерватория SOFIA на самолете Boeing 747SP
Фото: NASA

Чтобы найти древнее вещество, ученые обратились за помощью к NASA и получили доступ к SOFIA — крупнейшей в мире воздушной обсерватории, построенной американским космическим агентством в сотрудничестве с Немецким аэрокосмическим центром (DLR). Фактически, это модифицированный под научные нужды самолет Boeing 747SP, на котором установлен отражающий телескоп длиной 2,7 метра.

Самолет летит на высоте 13 700 метров, чтобы минимизировать зашумленность земной атмосферы. Хотя у обсерватории все еще есть ограничения, у нее есть другое важное преимущество — она может спуститься на землю. А значит, в случае необходимости ученые могут оперативно вносить коррективы и калибровать оборудование прямо в процессе работы.

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Один из ключевых элементов, который помогает астрономам в работе — GREAT, приемник тетрагерцовых частот. Ученые смогли изменить его так, чтобы появился отдельный канал специально для частот, присущих сугубо гидриду гелия. Именно благодаря ему результаты работы увенчались успехом.

"Было невероятно здорово впервые обнаружить гидрид гелия. Наше открытие окончательно устранило сомнения, бытовавшие относительно верного понимания основной химии ранней Вселенной", — прокомментировал открытие Рольф Гестен из Института радиоастрономии им. Макса Планка.

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Напомним, что ранее во Вселенной запечатлели самый удивительный объект. А также недавно ученые получили первое в истории "живое" фото черной дыры.

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