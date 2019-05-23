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Во Вселенной обнаружили звезду со странным поведением

У ученых пока нет ответа на принцип возникновения феномена двойной системы AG Draconis

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:22
Период активности системы AG Draconis очень необычный
Период активности системы AG Draconis очень необычный
Фото: Pixabay

В 16 тысячах световых лет от земли (4905,6 парсек) находится двойная звезда AG Draconis, состоящая из красного гиганта и крохотного белого карлика. Из-за огромного расстояния такую звездную систему разглядеть довольно трудно. Однако последние данные об AG Draconis вынудили ученых более детально подойти к изучению этих небесных тел. Всему виной из очень странное поведение звездной системы, которое нигде ранее не встречалось во Вселенной, передает LiveScience.

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Парные звезды взаимодействуют следующим образом: вещество с поверхности большой холодной звезды переходит на поверхность горячей и менее крупной. При этом раз в 9−15 лет, начиная с 1890-х годов, они становятся активными: проходят период в несколько лет, когда один раз в год становятся гораздо ярче в определенных диапазонах, детектируемых земными телескопами. Сейчас они как раз находятся в активном периоде: вспышки, исходящие от них, были зарегистрированы весной 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. Ученые ожидали, что очередная вспышка произойдет в апреле или мае текущего года (пока еще, однако, рано ждать исследований на эту тему).

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Специалисты отметили, что данный период активности AG Draconis несколько необычен. В прошлом активные периоды данной системы обычно характеризовались простым паттерном: первые несколько вспышек были "холодными" — температура белого карлика падала в течение каждой из этих событий, а следующие же вспышки были "горячими". Холодные вспышки при этом были гораздо ярче горячих.

В новом цикле, стартовавшем спустя 7 лет после небольшой вспышки в 2008 году, происходят исключительно горячие вспышки. "Такое поведение весьма необычно в 130-летней истории наблюдений за объектом", — отмечают исследователи.

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У ученых пока нет ответа на принцип возникновения этого феномена. Есть гипотеза, согласно которой гравитация белого карлика захватывает вещество от звезды-гиганта, формируется "аккреционный диск", состоящий из вещества, которое окружает белого карлика и в будущем упадет на его поверхность. При этом данный диск нестабилен, так как гигантская звезда "поставляет" то меньше, то больше вещества. Иногда же на поверхность белого карлика попадает слишком много вещества, что в итоге приводит выбросу вещества в систему и формированию на короткий срок горячей оболочки вокруг данной звезды. С Земли все это теоретически могло быть наблюдаться как вспышка в нескольких диапазонах.

Напомним, что ранее при рекордном погружении, увиденное на дне океана шокировало исследователя. Также недавно в Млечном Пути нашли пришельца из другой галактики.

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Источник: Популярная Механика
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