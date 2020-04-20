Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Экзопланета Kepler-1649c размером с Землю была обнаружена на расстоянии в 300 световых лет, и на ней может быть жизнь

Космический телескоп NASA "Кеплер" не функционирует с 2018 года, но его бесценные данные до сих пор приносят пользу науке. В старых данных аппарата была обнаружена информация о новой планете размером с Землю. Ученые вполне серьезно заявляют, что этот далекий мир способен поддерживать жизнь.

Согласно новому исследованию, опубликованному в "Астрофизическом журнале "Леттерс", скалистая экзопланета, известная как Kepler-1649с, всего в 1,06 раза больше Земли и расположена на расстоянии около 300 световых лет.

Из всех экзопланет, обнаруженных ныне отставным космическим телескопом Kepler, Kepler-1649c является ближайшей к нашей планете по размеру и предполагаемой температуре для комфортного поддержания жизни. Экзопланета вращается вокруг красной карликовой звезды в так называемой "обитаемой зоне", области пространства, в которой жидкая вода может существовать в каменистом мире.

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Первоначально исследователи даже пропустили планету, когда компьютерный алгоритм ошибочно определил ее как "ложное срабатывание", когда анализировал данные планет в прошлых наблюдениях космического телескопа "Кеплер". После двойной проверки алгоритма ученые поняли, что Kepler-1649c — это "жемчужина" наблюдений.

Kepler-1649с вращается вокруг красного карлика – давно умершей звезды, которая в несколько раз меньше Солнца. Экзопланета получает лишь 75% от того количества света, которое мы получаем от нашего светила. Также планета находится очень близко к звезде – ее год составляет всего 19,5 дней.

Kepler-1649с вращается вокруг красного карлика Фото: NASA

NASA с оптимизмом смотрит на вновь открытую планету и говорит, что Kepler-1649c является одним из лучших двойников Земли, найденных на данный момент во Вселенной.

Напомним, что ранее была разгадана тайна загадочного астероида Оумуамуа. Также ученые нашли объяснение, почему атмосфера Сатурна горячая.

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