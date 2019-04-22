Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

Фотоснимок был получен перед 29-м "днем рождения" телескопа Хаббл

Объект находится в 7 тысячах световых лет от Земли Фото: Pixabay

Орбитальный телескоп Hubble ("Хаббл") на днях получил фантастической красоты фотографию Южной Крабовидной Туманности, которая находится примерно в 7 тысячах световых лет от Земли в созвездии Центавра. Фотоснимок был получен перед своим 29-м "днем рождения" (телескоп был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года), сообщает Spacetelescope.

Южная Крабовидная Туманность Фото: NASA

Туманность напоминает ноги и клешни краба, — на деле это двойные пузыри газа и пыли, появившиеся от пары звезд в центре туманности. Одна из данных звезд является красным гигантом, другая — белым карликом.

Предполагается, что красный гигант на протяжении тысячелетий "отдает" белому карлику газ и пыль, что может приводить к извержению на поверхности последнего и к выбросу материи в форме гигантских пузырей. В конечном итоге, красный гигант закончит сбрасывать свои внешние слои и перестанет кормить своего крохотного спутника, что приведет к формированию еще более сложных структур.

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