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Vodafone не работает: пользователи сообщают о сбоях мобильной сети

Сегодня, 14:12

У сотового оператора Vodafone Украина произошел масштабный сбой мобильной сети — не работает голосовая связь и ощущаются проблемы с интернетом

Днем 29 мая 2020 года пользователи сотового оператора Vodafone Украина начали жаловаться на то, что мобильная связь не работает. В ряде городов Украины абоненты испытывали перебои с голосовой связью и мобильным интернетом. Представители компании официально подтвердили проблемы со связью, и работают над устранением масштабного сбоя. Когда связь нормализируется, в компании затруднились сказать.

В комментариях к данной записи абоненты оператора отмечают, что проблемы со связью есть в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах. В компании пока не объясняют, чем вызваны сбои в услугах, однако ранее Vodafone Украина анонсировала, что с 25 до 31 мая будет проводить плановые работы по модернизации оборудования в ряде областей.

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В комментариях на Facebook-странице оператора абоненты отмечают, что проблемы со связью существуют в Киеве, Чернигове, Запорожье, Харькове и других городах. В компании пока не объясняют, чем вызваны сбои, однако ранее Vodafone Украина анонсировала, что с 25 до 31 мая будет проводить плановые работы по модернизации оборудования в ряде областей.

Напомним, что ранее по всему миру произошел сбой в Skype. Согласно данным портала Downdetector, сбой затронул почти всю Европу, включая Украину. У пользователей не получается авторизироваться или отправить сообщения собеседникам.

В то же время, несмотря на то что конференции в Zoom находятся на пике популярности, оказались что над сервисом нависла угроза – хакеры воруют пароли. Эксперты по безопасности предупреждают, что настройки Zoom по умолчанию недостаточно безопасны.

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Источник: ITC
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