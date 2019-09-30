Водолаз нашел рабочий iPhone 8 на дне реки: видео

Смартфон пролежал на дне реки более года и все еще продолжал исправно работать

YouTube блогер Майкл Беннетт ведет канал под названием Nugget Noggin, в котором он ныряет водоемы в поисках утерянных сокровищ. Большая часть его контента включает в себя поиск ноутбуков, золотых колец, монет или экшен-камер GoPro. Но время от времени случается что-то действительно удивительное. Например, в одном из последних видео на дне реки он нашел iPhone 8, оказавшийся в рабочем состоянии.

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Во время очередной съемки на реке Эдисто в Южной Каролине, которая является одной из самых чистых в США, Беннетт наткнулся на странную находку. Сперва он подумал, что это просто чехол от смартфона. Но к удивлению искателя сокровищ, это был рабочий iPhone 8 в водонепроницаемом чехле.

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"Сперва я наткнулся на нечто, похожее на веревку. Как правило, на другом конце веревки оказываются ключи или брелоки. Но в этот раз к ней был прикреплен водонепроницаемый чехол со смартфоном внутри. Невероятная находка!" – прокомментировал Майкл Беннетт местному телеканалу WDAM 7.

Вторым удивлением стало то, что iPhone 8 оказался в рабочем состоянии – его достаточно было просто подзарядить. Выяснилось, что находка принадлежит Эрике Беннетт (однофамилице), которая потеряла свой смартфон 19 июня 2018 года. Теперь спустя год пропажа была ей возвращена. Причем для Эрики это была очень ценная находка – на iPhone 8 хранились последние фотографии и видеозаписи с ее покойным отцом, который скончался вскоре после того, как телефон был потерян в реке.

Напомним, что ранее Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности. Также недавно парню вернулся упавший из окна самолета iPhone.

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