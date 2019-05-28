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Военные летчики признались о встречах с НЛО: видео

Пилоты ВВС США не могут дать рациональное объяснение увиденному

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:22
Пилоты ВВС США не могут дать рациональное объяснение увиденному
Пилоты ВВС США не могут дать рациональное объяснение увиденному
Фото: The New York Times

В интервью газете New York Times пилоты ВВС США признались о странных событиях во время тренировочных полетов у восточного побережья США, которые проходили в 2014 году. По словам летчиков, они часто фиксировали на радарах НЛО, один из которых даже удалось детально рассмотреть.

Смотрите также в сюжете о том как охотники за НЛО разглядели город, который парит над землей:

Лейтенанты Райан Грэйвз и Дэнни Аккойн в интервью сообщили, что оба были пилотами эскадрильи VFA-11, базирующейся в Вирджинии и входит в состав ВМФ США. Странности начали происходить, когда истребителям F/A-18 Super Hornet установили более чувствительные радары, способные захватывать цели на более длинных дистанциях. После этого летчики стали регулярно обнаруживать в воздухе на высоте до 9 километров неопознанные летающие объекты, которые не удавалось разглядеть глазами и зафиксировать фотокамерой.

НЛО в небе совершал невозможные для обычных самолетов движения и "кульбиты". Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать более 12 часов.

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В начале 2015 года один НЛО едва не столкнулся с двумя летевшими рядом самолетами, пролетев между ними. Такой опасный маневр позволил летчикам внимательно рассмотреть объект – он выглядел как шар, в который был вписан куб. С подобным пилоты ранее никогда не сталкивались и не могут дать рациональное объяснение увиденному. Полное интервью можно почитать по этой ссылке.

Напомним, что ранее жуткий НЛО в небе напугал очевидцев. В свою очередь пилоты над Ирландией столкнулись с необъяснимым явлением.

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Источник: The New York Times
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