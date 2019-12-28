Volkswagen наводнит рынок миллионом электромобилей к 2023 году

Завод Volkswagen в немецком Цвиккау уже готов производить 330 тысячи моделей ID.3 в 2020 году

Volkswagen будет собирать миллион моделей ID.3 ежегодно Фото: Reddit

На фоне успехов Tesla Volkswagen начинает проявлять более активный интерес к рынку электромобилей. В то время, когда немецкий автогигант смог реализовать 70 тысяч электромобилей в прошлом году, компания Илона Маска продала примерно в 3 раза больше. Volkswagen не желает оставаться в аутсайдерах и хочет стать активным игроком на рынке электрокаров, поэтому поставил себе новую цель – выпускать миллион электромобилей ежегодно уже к 2023 году.

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Изначально в планах автогиганта было выпускать один миллион электромобилей в год к 2025 году. Но рост популярности транспортных средств на электротяге заставляет немцев увеличить производство, чтобы успеть реализовать свой план на 2 года раньше.

"2020 год станет ключевым для трансформации Volkswagen. Наш новый общий план для 1 миллиона электромобилей к 2023 году показывает, что люди хотят владеть машинами, благоприятными для климата, и мы сделаем их доступными для миллионов людей", – заявил Томас Ульбрих, управляющий электрическим подразделением Volkswagen.

Показанный в сентябре прошлого года Volkswagen ID.3 призван представлять третье поколение в эволюции Volkswagen – своего рода преемник Golf. Он нацелен на рынок, аналогичный Tesla Model 3, с максимальной ценой в 30 тысяч евро для базовой модели с дополнительными обновлениями для увеличения дальности и мощности.

Завод Volkswagen в немецком Цвиккау уже оборудован для производства 330 тысячи моделей ID.3 в год. Это далеко от миллиона, но автоконцерн планирует наращивать производство ежегодно, чтобы успеть выполнить план. У Tesla сперва тоже было достаточно проблем, чтобы собирать 5 тысяч Model 3 в неделю, что соответствует примерно 260 тысяч в год.

Напомним, что ранее Rolls-Royce собрала самый быстрый электросамолет на планете. А недавно у Tesla Model 3 после прошивки появилась игра Stardew Valley на борту и улучшенный автопилот.

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