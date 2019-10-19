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Volvo полностью переходит на выпуск электромобилей

К концу 2025 году шведский автопроизводитель выпустит пять новых моделей электромобилей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Каждый электромобиль Volvo будет работать под управлением встроенной ОС Android
Каждый электромобиль Volvo будет работать под управлением встроенной ОС Android
Фото: CNET

Шведский автопроизводитель Volvo решил идти ва-банк на рынке электромобилей после показа своего первого электрокроссовера XC40 Recharge. Отныне каждая новая модель Volvo будет "электрифицирована", сообщает TechSpot. К 2025 году автопроизводитель планирует выпустить пять новых моделей электромобилей под брендом Recharge.

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Каждый электромобиль будет обладать встроенной ОС Android, что означает, что у водителей будет бесплатный доступ к Google Maps, Assistant и Play Store.

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Планы Volvo — это лишь небольшая часть общей цели автопроизводителя по полному отказу от традиционных двигателей внутреннего сгорания, чтобы к 2040 году стать полностью экологически чистым по отношению к климату. По данным Volvo, 80% ее глобальных заводов уже работают на той или иной форме возобновляемой энергии, и это число может достичь 100% в течение следующих 5 лет.

Эксперты сходятся во мнении, что автомобили с ДВС все еще будут доминировать в ближайшем будущем, но все большее количество автопроизводителей переориентируются на разработку электромобилей. Сейчас практически у каждого известного бренда есть свой электромобиль, а то и не один.

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Напомним, что ранее первый электробайк Harley-Davidson LiveWire потерпел поражение. Также недавно Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, внешний вид которого вызвал разрыв шаблона.

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Источник: TechSpot
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