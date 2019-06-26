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Вопреки запретам: Huawei обновит Android на 20 смартфонах

Оболочка EMUI 9.1 на основе Android появится на смартфонах Huawei к концу лета

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:36
Новая оболочка EMUI 9.1 будет быстрее на 60%
Новая оболочка EMUI 9.1 будет быстрее на 60%
Фото: Android Central

Несмотря на санкции со стороны США и запрете Google использование лицензии Android, Huawei уверяет пользователей, что их смартфоны получат новую версию прошивки EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie. Патчи получат почти два десятка смартфонов к концу лета в три этапа.

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Что нового в EMUI 9.1

Прежде всего стоит отметить колоссальную работу китайского производителя по улучшению скорости работы EMUI 9.1, главным нововведением которой станет внедрение технологии Arc Compiler. Улучшение позволит ускорить работу не только самой операционной системы, но и приложений. Huawei утверждает, что Arc Compiler позволяет сократить время отклика встроенного и стороннего программного обеспечения на 44% и 60% соответственно.

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В EMUI 9.1 будет использована новая файловая система EROFS (Extended Read-Only File System). Благодаря ей будет увеличена скорость чтения данных со встроенного накопителя. Кроме того, прошивка эффективнее задействует место на флэш-памяти.

Среди прочих улучшений стоит отметить редизайн оболочки с более унифицированным и минималистичным интерфейсом. Большинство элементов и системных пиктограмм были перерисованы и приведены к общему дизайну.

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После обновления до EMUI 9.1 на смартфоне появится приложение, позволяющее устанавливать связь с ноутбуком Huawei. Благодаря этому можно переносить файлы с одного устройства на другое через беспроводное соединение в связке Bluetooth и Wi-Fi наподобие Air Drop от Apple. Кроме того, у двух устройств реализован общий буфер обмена.

Сроки выхода EMUI 9.1

В июне:

  • Huawei P20 Lite
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design

В июле:

  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Nova 3
  • Huawei Nova 3i
  • Nuawei P30 Lite
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 9
  • Huawei Mate 9 Pro
  • Huawei Y9 2019
  • Huawei Y6 Pro 2019
  • Huawei Y5 2019

В августе:

  • Huawei P10
  • Huawei P10 Plus

Напомним, что ранее почта отказалась доставлять смартфоны Huawei. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших китайских смартфонов, в который вошли смартфоны Huawei.

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Источник: iguides.ru
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