Вор попался в ловушку при попытке угона Tesla Model 3

Новая противоугонная технология от Tesla помогла обезопасить тысячи электромобилей своих владельцев от воровства

Несмотря на недавний казус с Tesla Model 3, когда у нее оторвался руль во время движения, эти электромобили остаются самыми технически продвинутыми в мире. Это доказывает свежий пример. Полиция штата Калифорния сообщила на своей странице Facebook, что Tesla Model 3 сама задержала автовора, который пытался ее угнать.

По словам владельца, стоя на светофоре злоумышленник подошел к автомобилю, открыл двери и, угрожая водителю, приказал ему "выметаться". Завладев автомобилем, вор скрылся с места происшествия, но ненадолго. Опомнившись, жертва срочно использовала свой смартфон, чтобы заглушить машину удаленно и запереть двери изнутри, в результате чего подозреваемый оказался в ловушке, а полиция была мгновенно отправлена ​​на место происшествия.

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Департамент сообщает, что сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили угнанную машину с беспомощным автомобильным вором внутри, и поместили подозреваемого под арест.

Владельцам Tesla доступен ряд уникальных функций управления электромобилем на расстоянии. К ним относятся дистанционный запуск, блокировка и разблокировка дверей, управление парковкой со смартфона, слежение за машиной по GPS. Безусловно, множество из описанных функций присутствуют и в других автомобилях, но этот владелец Tesla воспользовался подключенными сервисами от Tesla на все 100%.

Напомним, что ранее Илон Маск запустил завод Tesla вопреки запретам властей. Также ранее мы рассказывали о том, как автоконцерны решили проблему покупки автомобилей на карантине.

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