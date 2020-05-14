Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вор попался в ловушку при попытке угона Tesla Model 3

Новая противоугонная технология от Tesla помогла обезопасить тысячи электромобилей своих владельцев от воровства

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:13

Несмотря на недавний казус с Tesla Model 3, когда у нее оторвался руль во время движения, эти электромобили остаются самыми технически продвинутыми в мире. Это доказывает свежий пример. Полиция штата Калифорния сообщила на своей странице Facebook, что Tesla Model 3 сама задержала автовора, который пытался ее угнать.

По словам владельца, стоя на светофоре злоумышленник подошел к автомобилю, открыл двери и, угрожая водителю, приказал ему "выметаться". Завладев автомобилем, вор скрылся с места происшествия, но ненадолго. Опомнившись, жертва срочно использовала свой смартфон, чтобы заглушить машину удаленно и запереть двери изнутри, в результате чего подозреваемый оказался в ловушке, а полиция была мгновенно отправлена ​​на место происшествия.

Смотрите также в сюжете о том, как электромобили покоряют рынок Украины:

Департамент сообщает, что сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили угнанную машину с беспомощным автомобильным вором внутри, и поместили подозреваемого под арест.

Владельцам Tesla доступен ряд уникальных функций управления электромобилем на расстоянии. К ним относятся дистанционный запуск, блокировка и разблокировка дверей, управление парковкой со смартфона, слежение за машиной по GPS. Безусловно, множество из описанных функций присутствуют и в других автомобилях, но этот владелец Tesla воспользовался подключенными сервисами от Tesla на все 100%.

Напомним, что ранее Илон Маск запустил завод Tesla вопреки запретам властей. Также ранее мы рассказывали о том, как автоконцерны решили проблему покупки автомобилей на карантине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Во Львове пьяный водитель въехал в магазин Карантин обвалил рынок авто в Украине В Киеве произошло ДТП с участием семи машин Редкие гости СТО: названы самые надежные автомобили 2020 года
авто ловушка автомобили казус Tesla Tesla Model 3
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день

Популярные статьи

Сегодня, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вчера, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Вчера, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Вчера, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок