Восхитительное фото: Черное море и Крым запечатлели из космоса

С борта Международной космической станции астронавт NASA Рики Арнольд запечатлел фотографию Черного моря

Фотография Черного моря с высоты 400 км. Фото: twitter.com/astro_ricky

С борта Международной космической станции астронавт NASA Рики Арнольд запечатлел фотографию Черного моря. Широкоугольный снимок с орбиты астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.

На фотографии отчетливо видна огромная акватория моря вместе с узнаваемым очертанием полуострова Крым, южный берег которого оказался закрыт густыми облаками.

Фотография Стамбула и пролива Босфор с МКС twitter.com/astro_ricky

"Черное море — это перекресток культур, а Стамбул – шлюз, открывающий путь к Грузии, Турции, Украине, России, Румынии и Болгарии", – прокомментировал Рики Арнольд.

Напомним, что ранее сломанный телескоп совершил неожиданное открытие, а Лунное затмение показали с орбиты Земли.