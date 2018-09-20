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Восстание роботов: умный дом отказался впускать хозяина

В США произошел забавный случай с интеллектуальной системой охраны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:41
Умный дом отказался подчиняться приказам. Фото: Inverse
Умный дом отказался подчиняться приказам. Фото: Inverse

В Соединенных Штатах произошел забавный случай с интеллектуальной системой охраны, которая определила хозяина дома, как "врага". А все из-за футболки с изображение Бэтмена, которая была надета на мужчине.

"Мой умный звонок от компании Nest автоматически запирает входную дверь при виде незнакомцев. Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело", – прокомментировал B.J. May в Твиттере.

На помощь пришло приложение умного дома, которое объяснило поведение умного дома: вместо лица хозяина система определила изображение на футболке и не смогла его идентифицировать, пометив, как нежелательного гостя, заблокировав дверные замки.

Мужчине удалось попасть домой, использовав пин-код, который используется в экстренных ситуациях.

Напомним, что ранее ученые придумали, как заставить роботов-убийц признаваться в преступлениях. Ученые также провели эксперимент – дали роботу выходной и посмотрели, что получится. В итоге искусственный интеллект провел "отпуск" за видеоиграми и просмотром телевизора.

Но когда дело доходит до чтения, то искусственный интеллект превосходит человека в понимании прочитанного.

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Источник: Факты
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