Восстание роботов: умный дом отказался впускать хозяина

В США произошел забавный случай с интеллектуальной системой охраны

В Соединенных Штатах произошел забавный случай с интеллектуальной системой охраны, которая определила хозяина дома, как "врага". А все из-за футболки с изображение Бэтмена, которая была надета на мужчине.

"Мой умный звонок от компании Nest автоматически запирает входную дверь при виде незнакомцев. Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело", – прокомментировал B.J. May в Твиттере.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn