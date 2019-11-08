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"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

Пограничная область между гелиосферой и межзвездным пространством озадачила ученых

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:52

Космический корабль NASA "Вояджер-2" (Voyager-2) вышел за пределы гелиосферы – огромного пузыря заряженных частиц, который Солнце формирует вокруг себя. Случилось это еще в прошлом году 5 ноября 2018 года, более чем через 6 лет после того, как "брат-близнец" зонда "Вояджер-1" совершил то же самое. Исследователи возлагали надежды на "Вояджер-2", который раскрыл бы тайны межзвездного пространства. Ученые на протяжении года получали данные из космического аппарата и опубликовали ошеломительные результаты своих исследований в журнале Nature Astronomy.

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Полученные данные оказались полны сюрпризов. Например, "Вояджер-2" обнаружил гелиопаузу на расстоянии 119 астрономических единиц от Солнца, которая оказалась ближе, чем ее фиксировал "Вояджер-1", проходивший эту границу на расстоянии 121,6 а.е шестью годами ранее. Подобная разница озадачила исследователей, который назвали ее "очень странной". Исследователь проекта "Вояджер" Эд Стоун из Калифорнийского технологического института в Пасадене объяснил динамизм солнечного пузыря так, словно "гелиосфера живая и дышит".

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Измерения межзвездного магнитного поля "Вояджером-2" также интригуют. По словам Леонарда Бурлага из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде, перед пересечением этой области "Вояджером-1" в 2012 году команда ожидала заметных различий в направлении магнитного поля за пределами гелиосферы. Но космический аппарат обнаружил, что межзвездное поле было в значительной степени выравнено с полем гелиосферы, что и подтвердил "Вояджер-2". Так что это реальное явление, а не случайное совпадение. Однако эта аномалия породила лишь новые вопросы.

"Должен быть какой-то процесс, вызывающий выравнивание магнитного поля. И его пока мы не можем объяснить", – прокомментировал Леонард Бурлаг.

Схематическое изображение границы Солнечной системы
Схематическое изображение границы Солнечной системы
Фото: Популярная Механика

В то же время были обнаружены и другие различия, о которых сообщают оба зонда. Например, аппаратура "Вояджер-1" обнаружила, что скорость солнечного ветра, потока заряженных частиц от Солнца, которые "раздувают" гелиосферу, упала почти до нуля вблизи гелиопаузы. Но данные с "Вояджера-2" показали противоположную картину – сильные потоки солнечного ветра не утихали почти до самого перехода. Место, где пересекал границу "Вояджер-2" предполагает более плавную и тонкую гелиопаузу, чем в месте пересечения "Вояджер-1", хотя оба космических корабля пересекли границу менее чем за сутки.

Карта полета всех аппаратов NASA, покинувших Солнечную систему, их всего четыре: оба "Вояджера" и два "Пионера"
Карта полета всех аппаратов NASA, покинувших Солнечную систему, их всего четыре: оба "Вояджера" и два "Пионера"
Фото: NASA

Что касается самого межзвездного пространства, то совокупность полученных данных с "Вояджера-2" позволила составить картину космической "прибрежной полосы", где заканчивается влияние Солнца. Как оказалось, межзвездная среда содержит плазму, только более холодную и плотную, чем гелиосфера, и сильное космическое излучение.

Напомним, что ранее планета Сатурн установила новый рекорд в Солнечной системе. Также со дня на день в Солнечной системе ожидают извержения супервулкана.

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Источники: phys.org , livescience
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