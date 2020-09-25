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Война за TikTok. Почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео

Сегодня, 20:02

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему этот сервис наделал столько шума, а также раскрываем главные условия масштабной сделки.

Китайский сервис коротких видео TikTok оказался в центре большой политики. Администрация президента США инициировала запрет приложения, если оно хотя бы частично не перейдет в руки к американцам. Говорят, что делают это ради защиты национальной безопасности. Летом 2020 года инвесторы из США начали открытые переговоры с владельцами TikTok, которые все еще продолжаются.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, почему этот сервис наделал столько шума, а также раскрывают главные условия масштабной сделки.

TikTok – что это такое

Это такой сервис для создания и просмотра коротких видео, которым пользуются около 800 миллионов человек из 150 стран. Вышел три года назад. По количеству активных пользователей TikTok конкурирует с Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и Instagram. Он принадлежит китайской компании ByteDance.

Чем TikTok отличается от Instagram

В TikTok можно создавать, редактировать с помощью фильтра (ускорять, замедлять), а также скачивать на телефон короткие видео с фоновой музыкой.

TikTok пользуются около 800 миллионов человек
TikTok пользуются около 800 миллионов человек
Фото: Depositphotos

У пользователей есть возможность оставлять комментарии к чужим видео, делиться ими (в том числе в Instagram-сторис) и обмениваться личными сообщениями.

Кто чаще всего пользуется TikTok

Тинэйджеры (согласно информации Dentsu Aegis Network Ukraine и аналитической платформы HypeAuditor, основная аудитория TikTok в Украине – женщины от 13 до 24 лет (51,23%). Что они публикуют? Незамысловатый трэш-контент, как правило. Вот, посмотрите:

@yanadoga

Я уже потом заметила @zoomerang_app ##zoomerang_app##zoomerangstickers

♬ Alec Chambers Lyrical WAP – Matthew Deloch


Хочу еще посмотреть. Кто из украинцев популярен в TikTok?

  • Yana Doga (7,3 млн);
  • Vlada Garmash (4,7 млн);
  • Pasha & Kristina (3,6 млн);
  • lianayel (3,6 млн);
  • evtushenko_dima (3,2 млн);
  • Max_Skomoroh (3,1 млн).

Забавно. Ну и почему Трамп против

Он считает, что TikTok слишком любопытный. Соцсеть автоматически собирает большое количество информации о пользователях: геолокацию и историю веб-поиска, например. Это, по мнению президента США, предоставляет Коммунистической партии Китая доступ к личной информации простых американцев. Ну и не простых тоже. Чего он хочет? Чтобы данные американских пользователей хранились в США, а не Китае.

Вашингтон инициировал блокировку TikTok в США
Вашингтон инициировал блокировку TikTok в США
Фото: Depositphotos

Вашингтон даже инициировал возможную блокировку TikTok в США. И это может быть серьезным ударом для TikTok – он рискует потерять 100 млн пользователей. Поскольку сервис уже заблокировали в Индии (причина – "ущерб суверенитету и целостности Индии"), где насчитывается аж 120 миллионов активных пользователей, это может быть началом его конца. Хотя это еще не все. Деятельность TikTok обеспокоились и австралийские спецслужбы.

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Руководство TikTok, понятно, обвинения отрицает – протестует, делает резкие заявления и даже судится, чтобы спасти свою репутацию. А чтобы снять вопрос блокировки, американцы пожелали купить TikTok, но китайцы – против. Пришлось искать компромисс и, кажется, его нашли.

Насколько опасен TikTok

"Согласно выводам Роберта Баптиста, который писал об этом в WSJ, TikTok не собирает слишком много информации по сравнению с другими компаниями-владельцами социальных сетей, – комментирует Сегодня.Lifestyle эксперт по кибербезопасности ESET Ондрей Кубович.

По его словам, аналоги TikTok в США и ЕС (Facebook, Instagram, Twitter) должны придерживаться строгих правил, чтобы получить согласие пользователей на сбор персональных данных. Например, регламента GDPR (для стран Европейского Союза) или CCPA (для Калифорнии, США).

В случае с TikTok подобная законодательная база отсутствует, поэтому сложнее выяснить, как компания обрабатывает собранные данные, утверждает Роберт. Но с ростом популярности этой социальной сети возникает больший интерес к теме.

Специалистов по безопасности заинтересовали и другие проблемы с TikTok. Например, мониторинг содержимого в буфере обмена у пользователей сервиса.

"Эту проблему или ошибку компания пообещала исправить, – продолжает эксперт. – Хотя, честно говоря, подобную проблему обнаружили и в LinkedIn, которая публично пообещала исправиться. То есть, если мы рассматриваем это как один из примеров чрезмерного сбора данных, то, похоже, TikTok придерживается той модели, что и другие его предшественники на рынке".

Кубович также отмечает, что, по данным издания WSJ, TikTok собирала и MAC-адреса. Чаще всего они используются для рекламы, но могут применяться и для отслеживания пользователей. Впрочем, TikTok отказался от этой практики после обновления в ноябре 2019 года, а подобные проблемы возникали и у его конкурентов.

"Компании-владельцы социальных сетях построили свою бизнес-модель вокруг сбора данных и использования этой информации для создания чрезвычайно эффективных рекламных моделей. TikTok – новый игрок в этой игре", – резюмирует эксперт.

Что же будет с этим TikTok

По условиям сделки, которую все еще обсуждают, компания ByteDance (ей сейчас принадлежит TikTok) создает новую компанию – TikTok Global. 20% этой компании за 12 млрд долларов покупают Oracle и Walmart (США). Остальные 80% останутся за ByteDance (Китай). При этом все данные американских пользователей будут хранится на серверах Oracle, также компания получит доступ к исходному коду TikTok, чтобы проверить его на наличие уязвимостей.

Трамп одобрил сделку между ByteDance, Oracle и Walmart
Трамп одобрил сделку между ByteDance, Oracle и Walmart
Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп одобрил эту сделку. "Я дал свое благословение. Будет замечательно, если они примут ее. Если не примут – тоже нормально", – сказал Трамп журналистам во время брифинга, передает CNN.

Однако окончательное решение все еще не принято. 24 сентября издание The Hill сообщило, что суд в США приказал администрации президента Трампа либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах, либо подать юридические документы в подтверждение этого шага.

Напомним, ранее глава TikTok уволился из-за судов с администрацией Трампа.

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Источник: Сегодня
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