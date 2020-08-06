Возможный провал: Tesla Cybertruk получит "скучный" вариант пикапа

Компания Tesla выпустит альтернативный вариант Cybertruk с менее вычурным внешним видом на случай провала продаж

Представленный бронированный электропикап Tesla Cybertruck был настоящим громким анонсом 2019 года. Достаточно вычурный и местами вызывающий вид брутального электромобиля, не бы похожим ни на один другой автомобиль в мире, и бурно обсуждался в интернете, так как дизайн оказался весьма спорным, хоть и смелым. Однако такая странная конструкция в итоге может оказаться настоящим провалом.

Чтобы обезопасить себя от возможного фиаско, Илон Маск готов заменить Cybertruck "скучным" пикапом с традиционным и более привычным глазу дизайном. Об этом заявил сам глава Tesla, сообщает Automotive News.

Смотрите также в сюжете о том, как Илона Маска попала в скандал:

Проблема заключается не в дизайне, а в конструкционных особенностях, из-за которых Cybertruck могут запретить передвигаться по дорогам общего пользования на территории Европы вследствие строгих технических требований к безопасности. Кузов электрического пикапа сварен из жестких стальных пластин, в которые невозможно заложить деформацию при ударе – это делает автомобиль опасным для пешеходов. Дополнительные риски создают острые углы.

Кроме этого, у Cybertruck нет стеклоочистителей и отсутствуют и привычные зеркала заднего вида – вместо них используются цифровые дисплеи и миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок.

Еще одной проблемой могут стать конкуренты с менее эффектными, но более удобными для повседневной жизни пикапами, чем почти шестиметровая модель Tesla. К примеру, Ford F-150 выпустит на базе знаменитого пикапа электрическую версию.

Как заявил глава марки Илон Маск, компания не исследовала рынок, а просто сделала "крутой" электрокар, который выглядит как "футуристичный автомобиль". Поэтому на случай провала Cybertruck, у Маска уже готов запасной план: инженеры компании разработают и пустят в серию обычный пикап.

"Если окажется, что никто не захочет "странный" пикап, мы построим "обычный". Никаких проблем. В мире уже есть множество других пикапов, которые выглядят одинаково – разница почти не видна. Мы тоже можем сделать очередную ''копию'', – заявил Маск в интервью Automotive News.

Напомним, что ранее Tesla пообещала выпустить два новых электромобиля после Cybertruck. В то же время конкурент Tesla от Sony покорит дороги уже в этом году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться