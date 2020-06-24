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Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Сегодня, 10:44

Ученые не могут определить класс загадочного объекта, с которым столкнулась черная дыра

Астрономы зашли в тупик, изучая черную дыру, которая врезалась в таинственный объект необычного размера. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, описывает столкновение черной дыры с необъяснимым с точки зрения физики объектом. Во время этой вселенской аварии, которая получила название GW190814, черная дыра была в 23 раза массивнее нашего Солнца, но неизвестный объект – всего в 2,6 раза больше массы Солнца – это неестественно.

Автор публикации астрофизик Вики Калогера из Северо-Западного университета, утверждает, что меньший объект может быть черной дырой или нейтронной звездой, последняя из которых является сверхплотным остатком взорвавшейся звезды.

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Проблема в том, что для черной дыры с 2,6 массой Солнца она была бы самой маленькой из зарегистрированных. Самая легкая из известных черных дыр обладает весом в 5 солнечных масс, в то время как нейтронная звезда той же массы была бы самой большой из зарегистрированных (самые тяжелые нейтронные звезды находятся между 2,3 и 2,4 солнечных масс). В любом случае астрономы никогда ранее не встречали подобных объектов, что сильно их озадачило. Фактически, это открытие совершенно нового класса плотных и в то же время компактных объектов.

"Это открытие откровенно шокирует, потому что мы нашли объект с массой, которую мы не ожидали и даже не можем объяснить", – прокомментировал Имре Бартос, астрофизик из Университета Флориды и соавтор нового исследования.

Объект, скорее всего, является очень легкой черной дырой
Объект, скорее всего, является очень легкой черной дырой
Фото: Gizmodo

Обнаруженный диапазон компактных объектов, примерно от 2,2 до 5 масс Солнца, "считался до сих пор невозможным". Речь идет о загадочном весовом классе, известном как "разрыв массы", который является своего рода пропастью между самой тяжелой нейтронной звездой и самыми легкими черными дырами.

Ученые сходятся во мнении, что по имеющимся данным наблюдений и теоретическим предсказаниям масс нейтронных звезд, все указывает на то, что этот объект, скорее всего, является очень легкой черной дырой. В случае, если это окажется нейтронная звезда, то ученым придется пересмотреть поведение вещества при чрезвычайно высоких плотностях.

Вероятный вид необъяснимого объекта по теоретическим расчетам NASA
Вероятный вид необъяснимого объекта по теоретическим расчетам NASA
Фото: NASA

Астрономы ранее были свидетелями столкновения черных дыр между собой и даже столкновений обеих нейтронных звезд. Но если это было столкновение нейтронной звезды и черной дыры, то космическое слияние GW190814 будет первым обнаруженным в истории науки.

Напомним, что ранее астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду. В то же время во Вселенной был обнаружен новый вид черных дыр.

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Источник: Gizmodo
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