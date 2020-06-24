Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

Ученые не могут определить класс загадочного объекта, с которым столкнулась черная дыра

Астрономы зашли в тупик, изучая черную дыру, которая врезалась в таинственный объект необычного размера. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, описывает столкновение черной дыры с необъяснимым с точки зрения физики объектом. Во время этой вселенской аварии, которая получила название GW190814, черная дыра была в 23 раза массивнее нашего Солнца, но неизвестный объект – всего в 2,6 раза больше массы Солнца – это неестественно.

Автор публикации астрофизик Вики Калогера из Северо-Западного университета, утверждает, что меньший объект может быть черной дырой или нейтронной звездой, последняя из которых является сверхплотным остатком взорвавшейся звезды.

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Проблема в том, что для черной дыры с 2,6 массой Солнца она была бы самой маленькой из зарегистрированных. Самая легкая из известных черных дыр обладает весом в 5 солнечных масс, в то время как нейтронная звезда той же массы была бы самой большой из зарегистрированных (самые тяжелые нейтронные звезды находятся между 2,3 и 2,4 солнечных масс). В любом случае астрономы никогда ранее не встречали подобных объектов, что сильно их озадачило. Фактически, это открытие совершенно нового класса плотных и в то же время компактных объектов.

"Это открытие откровенно шокирует, потому что мы нашли объект с массой, которую мы не ожидали и даже не можем объяснить", – прокомментировал Имре Бартос, астрофизик из Университета Флориды и соавтор нового исследования.

Объект, скорее всего, является очень легкой черной дырой Фото: Gizmodo

Обнаруженный диапазон компактных объектов, примерно от 2,2 до 5 масс Солнца, "считался до сих пор невозможным". Речь идет о загадочном весовом классе, известном как "разрыв массы", который является своего рода пропастью между самой тяжелой нейтронной звездой и самыми легкими черными дырами.

Ученые сходятся во мнении, что по имеющимся данным наблюдений и теоретическим предсказаниям масс нейтронных звезд, все указывает на то, что этот объект, скорее всего, является очень легкой черной дырой. В случае, если это окажется нейтронная звезда, то ученым придется пересмотреть поведение вещества при чрезвычайно высоких плотностях.

Вероятный вид необъяснимого объекта по теоретическим расчетам NASA Фото: NASA

Астрономы ранее были свидетелями столкновения черных дыр между собой и даже столкновений обеих нейтронных звезд. Но если это было столкновение нейтронной звезды и черной дыры, то космическое слияние GW190814 будет первым обнаруженным в истории науки.

Напомним, что ранее астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду. В то же время во Вселенной был обнаружен новый вид черных дыр.

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