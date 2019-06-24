Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Столкновение помогло сделать важное научное открытие, которое поможет изучить темную материю

Столкновение произошло 100 миллионов лет назад Фото: Unsplash

Новые исследования ученых показывают, что около 100 миллионов лет назад Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой Насос 2 (Antlia 2). Это столкновение оставило "шрам" на краю газового диска вокруг Млечного Пути в виде характерной ряби, которую видно даже сегодня.

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Насос 2 составляет примерно треть размера Млечного Пути и является в 100 раз более рассеянной и в 10 тысяч раз более тусклой. Из-за такой слабой видимости галактику открыли только в 2018 году. Однако после детального изучения телескопом Gaia выяснился еще один важный для науки факт – в карликовой галактике доминирует загадочная темная материя.

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"Это важное научное открытие поможет разработать методы поиска галактик, в которых преобладает темная материя и в конечном итоге решить давнюю загадку о том, что она собой представляет", – заявил ведущий автор исследования астрофизик Суканья Чакрабарти.

Галактика Насос 2, в которой преобладает темная материя Фото: Wikipedia

Темная материя — это тип субатомных частиц, которые теоретически существуют для объяснения массы галактик. Учитывая способ, которым галактики движутся и взаимодействуют во Вселенной, ученые полагают, что кроме обычной материи в их составе есть нечто большее, что их утяжеляет. Астрофизики полагают что темная материя является ответственной за недостающую массу.

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Но, несмотря на многочисленные экспериментальные попытки обнаружить темную материю, ее частицы никогда не наблюдалась. Вместо этого исследователи полагаются на косвенные доказательства темной материи, такие как наблюдение за распределением звездного света в скоплениях галактик.

Напомним, что ранее аппарат NASA побил космический рекорд. А недавно во Вселенной обнаружили звезду со странным поведением.

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