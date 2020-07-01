Вселенская загадка: звезда-гигант бесследно исчезла

Звезда-невидимка может оказаться неудавшейся сверхновой, которая взорвалась без вспышки

Необычайно яркая звезда в соседней галактике внезапно исчезла с поля зрения астрономов, причем без следа. Согласно новому исследованию, опубликованному в Королевском астрономическом обществе, объект внутри карликовой галактики в созвездии Скульптор, внезапно исчезла.

Эта массивная и исключительно яркая голубая звезда, светимость которой была ярче нашего Солнца в 2,5 миллиона раз, находилась в 75 миллионах световых лет от Земли. Астрономы всего мира ее активно изучали с 2001 по 2011 годы. Как раз в этот период светило вступило в заключительную стадию своей эволюции, и ученые ожидали наблюдать процесс его смерти. Однако, когда в 2019 году астрономы навели Очень Большой телескоп (VLT) по ее координатам, на ее месте оказалась пустота – никаких признаков, указывающих на присутствие светящегося объекта, не было.

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Авторы исследования, возглавляемые аспирантом Эндрю Алланом из Тринити-колледжа в Дублине, назвали два возможных объяснения внезапного исчезновения: либо у звезды произошло резкое падение яркости, как у Бетельгейзе, и она частично скрывается за облаком пыли, либо она превратилась в черную дыру без взрыва сверхновой. В случае доказательства второй гипотезы, звезда-невидимка будет второй известной неудавшейся сверхновой.

Фотоснимок карликовой галактики PHL 293B Фото: NASA

Однако астрономы не собираются сдаваться и попробуют найти исчезнувшую звезду уже с помощью Чрезвычайно Большого телескопа (ELT) – его ввод запланирован на 2025 год. Если она все еще будет отсутствовать, то гипотеза о превращении в черную дыру подтвердится.

Напомним, что ранее странности черной дыры подтвердили идеи теоретика Альберта Эйнштейна. Также недавно черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом.

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