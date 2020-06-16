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Вселенское одиночество: ученые показали наше место в галактике

Сегодня, 09:10

Проект The Dark Sky Company создал карту нашей галактики Млечный путь, чтобы вы могли увидеть весь масштаб ее гигантского размера

Одиноки ли мы во Вселенной или хотя бы в нашей галактике? Несмотря на то, что мы упорно вслушиваемся в небеса своими самыми чувствительными антеннами, мы до сих не получили ни одного сигнала от внеземной цивилизации и никто из них не отвечает на наши послания. Парадокс Ферми пытался ответить на этот вопрос, но разгадка может быть проста, если взглянуть на нашу галактику Млечный Путь в масштабе, чтобы оценить, насколько огромные расстояния в космосе и понять, что нас просто не слышат.

Адам Гроссман из The Dark Sky Company создал карту нашей галактики, чтобы вы могли увидеть весь масштаб ее гигантского размера. Причем Млечный Путь является не самой большой галактикой во Вселенной. Диаметр Млечного Пути составляет около 100-180 тысяч световых лет, в зависимости от того, как измерять. То есть радиосигналу, выпущенному в одной стороне галактики, понадобится минимум 100 тысяч световых лет, чтобы достичь другой стороны.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно настроить кодирование сигнала телеканалов:

А теперь стоит вспомнить, что наша цивилизация знакома с радио лишь около века. И маленький голубой кружок диаметром в 200 световых лет, окружающий Землю, представляет то максимальное расстояние, которое на данный момент преодолели первые радиосигналы с Земли. Чтобы нас услышать, инопланетная цивилизация должна находиться в крохотном радиусе. Стоит отметить, что в ближайших 200 световых годах не найдено ни одной обитаемой экзопланеты или хотя бы с жидкой водой и кислородом в атмосфере.

Крохотная голубая точка в правом нижнем углу – это диаметр в 200 световых лет, куда распространились наши радиопослания за последние 100 лет
Крохотная голубая точка в правом нижнем углу – это диаметр в 200 световых лет, куда распространились наши радиопослания за последние 100 лет
Фото: phys.org

Программа поиска внеземных цивилизаций SETI постоянно слушает радиосигналы из космоса и посылает свои. Но, принимая во внимание размер нашей галактики, нам придется слушать и посылать сигналы еще десятки тысяч лет, прежде чем у человечества будет хотя бы шанс установить контакт с другой цивилизацией. Более того, нужно удвоить это время, так как на получение ответа от другой цивилизации должно пройти столько же времени, сколько шла отправка послания.

Напомним, что ранее мы отвечали на вопрос почему космос холодный, а Солнце горячее. Также ученые дали ответ на вопрос, каким был первый цвет во Вселенной.

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Источник: Популярная Механика
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