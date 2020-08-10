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Вступление "Симпсонов" спародировали в популярной игре Animal Crossing: видео

Сегодня, 18:37

YouTube-канал Great-Bit Arcade тщательно воссоздал знаменитое вступление к "Симпсонам" в Animal Crossing, включая фирменную шутку на диване

YouTube-канал Great-Bit Arcade потратил уйму времени, чтобы кропотливо кадр за кадром воссоздать знаменитое вступление к культовому мультсериалу "Симпсоны" в популярной игре Animal Crossing: New Horizons для игровой приставки Nintendo Switch. На момент публикации новости, ролик посмотрело более 700 тысяч пользователей, которые щедро одарили творчество лайками.

Внимание к деталям автора просто поражает. Были воспроизведены анимации приближения к окну школы, доски с надписями Барта Симпсона, работа на ядерном реакторе Гомера с прицепленным к нему радиоактивным стержнем, покупки в магазине Мардж с дочкой Мегги с последующей поездкой, а также музыкальная школа и игра на саксофоне Лисы. Ролик заканчивается традиционной шуткой с диваном напротив телевизора, которая каждый раз менялась от заставки к заставке. В момент посадки, софу заняли Том Нук и Изабель – известные персонажи вселенной Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons — это самая свежая версия игры-симулятора жизни, которая покорила сердца миллионов игроков по всему миру. Видеоигра вышла в удачное время, когда был пик изоляции из-за пандемии коронавируса из-за чего приставки Nintendo мгновенно стали дефицитом. На момент написания статьи она разошлась тиражом более 20 миллионов копий.

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Игра представляет собой симулятор беззаботной жизни на необитаемом острове, который постепенно становится обитаемым по мере его обустройства и улучшения для визуальной привлекательности для новых гостей. Игрок может исследовать, строить и приукрашать остров, используя мебель, декорации и ландшафтный дизайн. Также важную роль занимает социальная активность – нужно знакомиться с животными и другими персонажами по сети, ходить к ним в гости, отмечать праздники и просто общаться.

Animal Crossing на Nintendo Switch
Animal Crossing на Nintendo Switch
Фото: Unsplash

Гибкость и простота освоения Animal Crossing позволили использовать игру для воссоздания реальных локаций или культовых сцены из фильмов и телешоу. Учитывая тот факт, что игра позволяет игрокам настраивать свои острова практически бесконечно, возможности ее по истине безграничны.

Напомним, что ранее были определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия, одно из мест досталось Animal Crossing: New Horizons. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 лучших игр – во что поиграть в 2020 году.

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Источник: VGtimes
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