Высадку на Луне переделали с полным реализмом: видео

Производитель видеокарт NVIDIA создал графическую сцену с демонстрацией высадки на Луне

Ровно 50 лет назад американский космический корабль "Аполлон-11" прилунился на спутник Земли, чтобы Нил Армстронг впервые делал маленький шажок на поверхности Луны, ставший гигантским скачком для человечества. В честь этого события, производитель видеокарт NVIDIA решила приобщиться к знаменательной даже, переделав свою специальную графическую демонстрацию, рассказывающую в детальных подробностях первую высадку на Луне.

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С использованием новых технологий сцена получилась невероятно реалистичной, в первую очередь благодаря применению трассировки лучей в реальном времени (RTX). NVIDIA уверяет, что переработка демонстрации позволила более достоверно передать момент, когда Базз Олдрин последовал за Нилом Армстронгом и ступил на поверхность Луны. Для придания реализма, комментарии Олдрина были добавлены в демонстрацию.

Демонстрация высадки на Луне с технологией RTX Фото: Mashable

Самое большое улучшение касается освещения. Трассировка лучей в реальном времени позволила симулировать отражения солнечных лучей от лунного модуля и даже скафандров – светящиеся блики и различные тени стали еще ближе к тому, что публика видела на телевизионных кадрах и фотографиях, по сравнению с версией 2014 года для видеокарт поколения Maxwell и версией 2018 года для Turing.

Напомним, что ранее инженерами Intel был создан процессор за полмиллиона гривен, мы узнавали на что он способен. Также недавно компанией была представлена дешевая видеокарта внушительной мощности.

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