Вышла бесплатная игра в жанре Battle Royale – Apex Legends

В жанре "Королевская битва" появилась новая игра от создателей Titanfall 2

Apex Legends уже доступна для бесплатного скачивания Фото: Respawn Entertainment

Состоялся релиз условно-бесплатной игры в жанре "Королевская битва" Apex Legends, которая стала доступной одновременно на трех платформах: PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров. Действие игры происходит в мире Titanfall. Игра разработана студией Respawn Entertainment.

Геймплей идентичен Titanfall 2, но без участия управляемых боевых роботов. Однако в игре есть своя особенность, отличающая ее от главных конкурентов в этом жанре PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite Battle Royale — перед началом матча игроки вольны выбрать героя со своими уникальными умениями, которые помогут им быть быстрее, сильнее или становиться невидимыми.

Apex Legends являетя бесплатной игрой, но со встроенными микротранзакциями. Разработчики уверяют, что системы Pay-to-Win нет – в игре можно только косметические улучшения. Несмотря на бесплатную модель распространения, Respawn Entertainment намерены поддерживать игру как минимум несколько лет. Сейчас уже представлен план на первый год развития, куда входят новые герои и оружие.

Еще одной важной отличительной особенностью является возможность воскрешать своих павших напарников. Из игры вырезали механику паркура, которая делала геймплей Titanfall 2 адреналиновым, хотя крюк-кошку оставили в виде умения.

На старте в игре будет доступно 8 игровых персонажей, из которых бесплатными будут лишь 6, а остальных можно разблокировать лишь за внутриигровую валюту – это будет касаться всех последующих героев, которых добавят в игру позже. На карте могут участвовать до 60 игроков из 20 команд по 3 участника в каждом отряде.

Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment Скриншоты игры Apex Legends от Respawn Entertainment 1/10

В первый день выхода Apex Legends преодолела отметку в 1 млн уникальных игроков. Пользователи уже делятся впечатлениями об игре:

Несмотря на сходство с Titanfall 2, игра ощущается абсолютно самостоятельным проектом.

Затягивающий геймплей, от которого невозможно оторваться.

Доступен режим только для троих, это не мешает получать удовольствует даже в одиночку. Со случайными игроками легко взаимодействовать без микрофона, используя специальные метки.

Отмечается очень качественная механика стрельбы.

Из недостатков можно выделить отсутствие титанов, местами упрощенную графику и убранный паркур, из-за чего игра немного сбавила в динамике.

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