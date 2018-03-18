Высоко в горах нашли "доисторический трансформатор"

Сегодня, 14:00

Ученые теряются в догадках о предназначении устройства без электричества

 

Никто не может понять, зачем людям каменного века был нужен трансформатор. Фото: pixabay
Никто не может понять, зачем людям каменного века был нужен трансформатор. Фото: pixabay

Этот уникальный артефакт нашел исследователь и фотограф Ismet Smaili (Исмет Смайли) на территории горного хребта Шар-Планина в Косово. С виду вроде обычный булыжник, однако ученого сразу заинтересовало то, что в этот камень словно кто-то "вплавил" технические, довольно узнаваемые современным человеком детали, например, электромагнитную катушку из медных проводов, фарфоровый изолятор и даже симметричные отверстия, которые имеются, например, на трансформаторе, используемые для сбора уже преобразованной энергии. Камень в этом случае выполнял роль корпуса данного электромагнитного устройства, что показалось Исмету какой-то фантастикой.

Ученый отнес находку коллегам, которые как раз занимаются археологией, и те определили, что камню, по меньшей мере, 20 тысяч лет. Как такое возможно, если принять во внимание, что официальная наука доказывает, что в то далекое время человек был еще диким (верхний палеолит так называемого каменного века), и в лучшем случае мог изготавливать примитивные каменные орудия (шила, скребла, каменные ножи и так далее). А тут – трансформатор с медной проволокой, да еще каким-то образом заключенный в камень (век-то каменный)!

Исмет Смайли до сих пор пытается "пробить" свою находку, заставив ученых-ортодоксов признать ее и на основании этого начать постепенно пересматривать официальную теорию происхождения и развития человеческого общества. Однако он прекрасно понимает, насколько наивны его потуги. Сам же "каменный трансформатор" давно осел где-то в "научных лабораториях", как и сотни других подобных археологических находок, которым независимые ученые даже дали очень меткое определение – неудобные артефакты, поскольку они неудобны для современной академической науки и ортодоксов от нее.

Напомним, ранее в Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост,

Также сообщалось, что археологи наткнулись на огромную статую танцующего Шивы

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже:
находка, трансформатор

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Источники:

esoreiter.ru

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