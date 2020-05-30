Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Сегодня, 08:02

На испытательном тестовом стенде в Техасе двигатель космического корабля Starship внезапно загорелся и взорвался

Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался во время испытаний двигателей на проектном стенде в Техасе. Во время пробного запуска прототип SN4 успешно прошел испытание на старт, но во время завершения испытания двигатель внезапно загорелся и взорвался. По данным прямой трансляции на канале NASASpaceflight на YouTube, весь корабль, похоже, был уничтожен, а на полигоне начался пожар.

Причем ранее прототип космического корабля Starship под кодовым номером SN4 успешно прошел испытания в апреле. Однако два более ранних прототипа взорвались во время проверки давления в двигателях.

Федеральное авиационное управление США недавно опубликовало лицензию на запуск ракеты-носителя Starship Prototype, которая позволяла SpaceX запускать суборбитальные полеты со своего испытательного комплекса в Бока-Чика, штат Техас.

Смотрите также в сюжете о том, как украинская ракета отправила в космос американский спутник:

Причем компании Илона Маска ранее удалось провести успешные испытания непродолжительного полета с вертикальным взлетом и посадкой. Тогда Starhopper завис в воздухе на непродолжительное время и мягко приземлился. Но в этот раз что-то пошло не так. Экспертам предстоит найти причину возгорания и последующего взрыва.

Момент взрыва Starship
Момент взрыва Starship
Фото: Digital Trends

Напомним, что сегодня вечером 30 мая SpaceX, попробует еще раз запустить свой космический корабль Crew Dragon, после вынужденной отмены запуска 27 мая из-за непогоды. Это будет первый в истории полет частного космического корабля с двумя астронавтами на международную космическую станцию. Также недавно "Тесла" Илона Маска облетела Солнце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Boeing возобновил производство опасного самолета 737 Max После отложенного запуска Crew Dragon астронавтов отправили в карантин Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос Отмена запуска Crew Dragon: в NASA уверяют, что безопасность экипажа - превыше всего
взрыв авиакатастрофа космический корабль полет Илон Маск SpaceX Starship
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту
Матвієнко заявила, що її домагався лікар Охматдиту

Популярные статьи

Вчера, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет день любви, а Рыб – принятие важного решения

28 маяTravel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

28 маяFun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 маяFun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

28 маяEvents

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

28 маяШоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

28 маяFun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

28 маяТехно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

28 маяШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

28 маяEvents

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяШоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса – СМИ

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяFun

Украинцы показали последних животных на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, фото

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Фитнес-модель Николь Амато показала себя в выгодном ракурсе
Кравець з
Кравець з "Квартал 95" показала своїх "янголят"
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік
«Жах!»: Пугачова в короткій спідниці забула про вік

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять