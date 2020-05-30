Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

На испытательном тестовом стенде в Техасе двигатель космического корабля Starship внезапно загорелся и взорвался

Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался во время испытаний двигателей на проектном стенде в Техасе. Во время пробного запуска прототип SN4 успешно прошел испытание на старт, но во время завершения испытания двигатель внезапно загорелся и взорвался. По данным прямой трансляции на канале NASASpaceflight на YouTube, весь корабль, похоже, был уничтожен, а на полигоне начался пожар.

Причем ранее прототип космического корабля Starship под кодовым номером SN4 успешно прошел испытания в апреле. Однако два более ранних прототипа взорвались во время проверки давления в двигателях.

Федеральное авиационное управление США недавно опубликовало лицензию на запуск ракеты-носителя Starship Prototype, которая позволяла SpaceX запускать суборбитальные полеты со своего испытательного комплекса в Бока-Чика, штат Техас.

Смотрите также в сюжете о том, как украинская ракета отправила в космос американский спутник:

Причем компании Илона Маска ранее удалось провести успешные испытания непродолжительного полета с вертикальным взлетом и посадкой. Тогда Starhopper завис в воздухе на непродолжительное время и мягко приземлился. Но в этот раз что-то пошло не так. Экспертам предстоит найти причину возгорания и последующего взрыва.

Момент взрыва Starship Фото: Digital Trends

Напомним, что сегодня вечером 30 мая SpaceX, попробует еще раз запустить свой космический корабль Crew Dragon, после вынужденной отмены запуска 27 мая из-за непогоды. Это будет первый в истории полет частного космического корабля с двумя астронавтами на международную космическую станцию. Также недавно "Тесла" Илона Маска облетела Солнце.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться