Взрыв в космосе принесет на Землю ядерную зиму

В центрах некоторых галактик происходят процессы, которые могут привести к серьезному взрыву и возникновению ядерной зимы. Такое мнение высказали ученые после проведения исследований.

Астрофизики провели ряд исследований, которые показали, что в центре некоторых галактик проходят процессы, в результате которых происходит выделение большого количества энергии. Если данная энергия взорвется, то такой взрыв может спровоцировать возникновение на нашей планете ядерной зимы.

Переизбыток энергии пока трансформируется в звездообразование, но ученые не берутся прогнозировать, куда данная энергия сможет направиться в дальнейшем. Наиболее сильные взрывные процессы исследователи наблюдают в галактике Млечный путь. Установлено, что именно в ней несколько миллионов лет назад вырвалась взрывная волна, которая докатилась до Земли и повлияла на развитие жизни на ней. Теперь ученые хотят выяснить, к чему может привести подобный взрыв сейчас.

Прогнозируется, что в первую очередь такой взрыв повлияет на кардинальное изменение климата на нашей планете. Есть и более пессимистически настроенные ученые, которые уверенны, что такой взрыв полностью уничтожит жизнь на Земле. По предварительным подсчетам, взрыв в галактике Млечный путь может произойти уже через 30 тысяч лет. Исследования по изучению данной проблематики продолжаются.

Напомним, ранее астрономы озвучили новую теорию происхождения луны,

Также сообщалось, что на Землю падает китайская орбитальная станция

О том, насколько велика вероятность начала ядерной войны, смотрите на видео ниже:



