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Взрыв яркой звезды Бетельгейзе откладывается – найдена причина

Сегодня, 09:14

Ученые выяснили, что являлось причиной резкого падения светимости, и это оказался не предвестник взрыва

Бетельгейзе является одной из самых ярких звезд на ночном небе. В конце 2019 года с ней стало происходить что-то странное – звезда начала стремительно тускнеть. В декабре астрономы объявили, что Бетельгейзе, вероятнее всего, очень скоро взорвется и станет эпической сверхновой. Новые исследования показали, что ученые ошибались – взрыва не будет. Результаты исследований ученые опубликовали в Astrophysical Journal Letters.

Изменение яркости с течением времени для красных сверхгигантов является достаточно обычным явлением. Но падение светимости Бетельгейзе было настолько резким, что ученые решили, что должно произойти что-то необычное.

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Дальнейшие исследования звезды в феврале этого года показали, что она потускнела почти на 64%, опустившись до 36% от ее обычной яркости. Этого различия было достаточно, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом даже на расстоянии в 500 световых лет. Затем исследователи предположили, что эти изменения могут быть вызваны тем, что пылевое облако выбрасывается из звезды и блокирует ее свет, или что неправильная поверхность звезды может создавать изменения яркости.

Новые исследования показали, что странное поведение Бетельгейзе связано с колебаниями температуры в нижнем слое атмосферы звезды, вызванными пятнами на звезде. Звездные пятна похожи на солнечные – темные пятна, которые временно появляются на поверхности солнца из-за магнитных полей и вызывают солнечные вспышки. Эти звездные пятна покрыли от 50% до 70% всей поверхности Бетельгейзе, в результате чего светило начало испускать гораздо меньше света.

Бетельгейзе, покрытый огромными темными пятнами, в представлении художника
Бетельгейзе, покрытый огромными темными пятнами, в представлении художника
Фото: NASA

"К концу своей жизни звезды, как правило, становятся красными гигантами. По мере того, как запас топлива у них заканчивается, меняются процессы синтеза, благодаря которым звезды выделяют энергию. В результате они раздуваются, становятся нестабильными и пульсируют с периодами в сотни или даже тысячи дней, которые мы видим, как колебание яркости", – объяснил ведущий автор Тавиша Дхармавардена из Института астрономии им. Макса Планка.

"Пожилой" Бетельгейзе разросся до размера в 1000 раз больше нашего Солнца, в то время как его масса больше всего в 20 раз. Из-за небольшой массы при гигантских размерах слабая гравитация иногда не в состоянии удерживать атмосферу, формируя области холодной пыли и газа с различными температурами по всей поверхности, которые уменьшают яркость звезды в целом.

Однако остается открытым вопрос: будет ли Бетельгейзе продолжать тускнеть или произойдет возобновление яркости. Ученые выяснили, что солнечные пятна на нашем Солнце следуют 11-летнему циклу, но ученые не уверены, происходят ли подобные циклы на гигантских звездах.

Напомним, что ранее астрономы поймали 8 таинственных посланий из глубокого космоса. Также ранее во Вселенной зафиксирован самый необъяснимый сигнал.

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наука взрыв космос ученые звезда сверхновая
Источник: Digital Trends
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