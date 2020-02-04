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Warcraft 3 стала самой ненавистной игрой в мире: Blizzard возвращает деньги

Warcraft 3: Reforged в настоящее время обладает самой низкой оценкой на Metacritic

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Warcraft 3: Reforged возненавидели за неделю
Warcraft 3: Reforged возненавидели за неделю
Фото: PCMag

Выхода Warcraft 3: Reforged игроки ждали с нетерпением, ведь перерождение классики среди стратегий в реальном времени должно было стать ошеломительным успехом для Blizzard. Однако случилось ровно наоборот – переделанный Warcraft 3 оказался настоящим кошмаром для разработчиков. Игра за неделю побила исторический антирекорд по наихудшей оценке на популярном ресурсе Metacritic – 0,5 баллов из 10.

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Оценка Warcraft 3: Reforged побила предыдущего лидера антирейтинга Day One: Garry's Incident, собравшая 0,8 баллов из 10. На сайте игре оставили 22,6 тысячи отрицательных отзывов, из которых лишь 889 положительных, а 215 – нейтральны. Рецензенты и игровые журналисты к игре оказались более снисходительны, выставив ей в среднем 61/100 баллов.

Почему Reforged так плохо приняли? Одним из основных разочарований, разделяемых большинством, является обычное явление в игровой индустрии: конечный продукт значительно отличается от заявленного. Аудитория наснимала множество сравнительных видео, которые демонстрируют эти различия, но если вкратце, то игра определенно менее кинематографична, чем это показывалось на Blizzcon 2018 года.

Очень много из обещанного Blizzard не попало в финальную версию Warcraft 3: перерисованные кат-сцены, графика вместо улучшенной стала хуже оригинала, игра страдает от множества ошибок, местами тормозит даже на самых топовых игровых компьютерах, случаются мелкие фризы и прочие недостатки. Кроме того, в Reforged отсутствуют некоторые ключевые функции, такие как кланы, автоматизированные турниры, лидерборды и даже пользовательские кампании.

Спустя неделю после выхода Blizzard впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию с Warcraft 3: Reforged. В опубликованным в ночь с 3 на 4 февраля сообщении комьюнити-менеджер Blizzard поблагодарил игроков за предоставленные отзывы, а также извинился за то, что студия не смогла выпустить продукт, качество которого совпало бы с ожиданиями аудитории.

Оценка Warcraft 3: Reforged на Metacritic
Оценка Warcraft 3: Reforged на Metacritic
Фото: TechSpot

Вместе с тем, Blizzard обещает поддерживать Warcraft 3: Reforged и постепенно улучшать его. Уже вовсю кипит работа над патчами. В конце недели выйдет обновление, которое исправит некорректную палитру при игре в Классическом режиме, анимации портретов персонажей, проблемы со звуком, а также внесет изменения в интерфейс.

Студия также создала форму на сайте Battle.net для оформления возврата средств. Как отчитываются покупатели, не имеет значения, сколько человек провел времени в игре. Впрочем, игроки не удовлетворены реакцией студии, так как Blizzard умолчала о плохой оптимизации, изменениях в пользовательском соглашении и банах. Люди также требуют вернуть им классическую версию Warcraft III.

Напомним, что ранее был показан "живой" процесс включения и загрузки PlayStation 5. В то же время игру Warhammer 40,000 превратят в сериал-антологию.

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Источник: TechSpot
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