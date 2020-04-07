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WhatsApp ограничил отправку сообщений из-за коронавируса

Новый запрет будет препятствовать распространению фейковых атак на пользователей WhatsApp

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:45

WhatsApp вводит новое ограничение для пользователей для предотвращения распространения дезинформации о коронавирусе на своей платформе. Принадлежащее Facebook приложение для обмена сообщениями, которое обслуживает более 2 миллиардов пользователей по всему миру, заявило, начиная с 7 апреля, будет запрещено пересылать одно и тоже сообщение более пяти раз.

Раньше пользователи имели возможность пересылать любое сообщение в пять чатов одновременно. Этой возможностью активно пользуются дезинформаторы, которые нагрузили сеть мессенджера на 25%. С новым обновлением, как только пользователь достигнет запретного порога, вступит в силу дополнительное правило, которое ограничит пересылку сообщения более чем одному контакту или группе.

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"Последние недели люди использовали WhatsApp для организации поддержки работников здравоохранения. Тем не менее, мы наблюдаем значительное увеличение объема переадресации, которая, по словам пользователей, может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что важно замедлить распространение этих фейковых сообщений", – заявляет пресс-служба WhatsApp в своем блоге.

Новый запрет будет препятствовать распространению фейковых атак. Однако для злоумышленников все еще остается несколько лазеек. В прошлом было обнаружено, что некоторые пользователи неправильно использовали функцию широковещательного списка WhatsApp, которая позволяла отправлять сообщения 256 контактам для пропаганды.

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В настоящий момент WhatsApp тестирует способ поиска пользователями часто пересылаемых сообщений в Google. Эта функция позволит пользователям просматривать веб-страницы и мгновенно получать соответствующие веб-результаты для проверки информации. На данный момент она доступен только в бета-версии Android-клиента приложения для обмена сообщениями.

Напомним, что ранее WhatsApp перестал работать на миллионах устройств. Также ранее Instagram и WhatsApp хотели поменять названия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Digital Trends
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