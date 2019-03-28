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WhatsApp переходит на темную сторону

В популярном мессенджере WhatsApp готовят внедрить темный интерфейс

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Полноценный режим Dark Mode скоро появится в WhatsApp
Полноценный режим Dark Mode скоро появится в WhatsApp
Фото: Pixabay

Вслед за Viber, Facebook Messenger и Telegram темную тему собирается внедрить WhatsApp, чтобы не отставать от современной тенденции на темные интерфейсы, которое внедрила Apple в macOS 10.14 Mojave.

Ресурсу Wabetainfo удалось активировать темную тему в свежей сборке WhatsApp 2.19.82 (бета-версия). Правда публично эта возможность еще не доступна для всех пользователей, пока еще темная тема в WhatsApp проходит этап тестирования.

Режим Dark Mode в WhatsApp
Режим Dark Mode в WhatsApp
Фото: gagadget.com

Однако стоит отметить, что в отличие от Facebook Messenger, где используется полностью черный фон, WhatsApp использует темно-серое оформление. Дело в том, что полностью черный цвет идеально подходит для AMOLED-экранов, так как из-за особенности строения этих матриц черные фоны помогают сократить энергопотребление. Темно-серый цвет фона в WhatsApp не даст смартфонам с AMOLED-экранами никаких преимуществ, но при плохом освещении пользоваться мессенджером действительно будет комфортнее.

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Пока неизвестно, когда режим Dark Mode появится в стабильной версии WhatsApp. Однако учитывая его наличие в тестовой версии мессенджера, появится он очень скоро.

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Напомним, что ранее глава WhatsApp призывал "бежать" из Facebook. А недавно Chrome подружился с темной темой на macOS.

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Источник: gagadget.com
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