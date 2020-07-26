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Windows 10 доступна бесплатно – как получить и скачать

Сегодня, 13:45

Если вы еще не обновились с Windows 7 до Windows 10 бесплатно, выполните следующие простые действия

Поддержка Windows 7 прекратилась в январе 2020 года, когда операционная система получила "прощальное обновление". Но Microsoft всеми силами старается переманить пользователей с устаревшей операционной системы на Windows 10, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу устройств. Благо, даже после окончания официальной поддержки Windows 7 все еще есть время для бесплатного перехода на "десятку".

Если у вас более старый компьютер или ноутбук, на котором все еще установлена ​​Windows 7, можно перейти на операционную систему Windows 10 Home на веб-сайте Microsoft за 139 долларов или в украинских розничных сетях за 3499 гривен. Конечно, это дорого, но не обязательно выкладывать такие деньги: бесплатное предложение по обновлению от Microsoft, которое технически закончилось в 2016 году, по-прежнему работает для многих пользователей.

Смотрите также в сюжете о том, чем опасен "синдром компьютерной шеи":

Когда Windows 10 была впервые выпущена в июле 2015 года, Microsoft предложила беспрецедентное бесплатное предложение по обновлению для пользователей Windows 7, 8 и 8.1 до июля 2016 года. Однако в 2017 году журналист сайта ZDNet Эд Ботт сообщил, что бесплатное средство обновления все еще работает, причем способ обновления актуален даже в 2020 году – этот способ проверили журналисты ресурса CNET.

Скачайте "средство инсталляции Windows 10"
Скачайте "средство инсталляции Windows 10"
Фото: Сегодня

Вот как получить Windows 10 бесплатно, если вы используете лицензированную и активированную копию Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1 Home или Pro:

  1. Перейдите на сайт загрузки Windows 10.
  2. В разделе "Создать установочный носитель Windows 10" нажмите "Загрузить инструмент" и "Выполнить".
  3. Выберите Upgrade this PC now ("Обновить компьютер сейчас").
  4. Следуйте инструкциям по обновлению, соглашаясь с предоставленным выбором.
  5. После завершения обновления перейдите в раздел "Настройки и безопасность" -> "Активация", и вы увидите активированную лицензию для Windows 10.

Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
Обновление с Windows 7 на Windows 10
Фото: Сегодня
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Следует отметить, что если у вас есть лицензия Windows 7 Home или 8 Home, то обновиться можно только до Windows 10 Home, а Windows 7 или 8 Pro – только до Windows 10 Pro (бесплатное обновление недоступно для Windows Enterprise).

Обновляться стоит, поскольку пользователи Windows 7, которые остаются на устаревшей операционной системе, больше не смогут получать патчи с исправлениями безопасности от Microsoft или техническую поддержку для любых проблем, что повышает риск заражения вашего компьютера вирусами и вредоносными программами.

Напомним, что ранее Microsoft отменила выпуск новой Windows 11. Также недавно Windows 7 дали новую жизнь с неожиданным обновлением от Microsoft.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: CNET
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