Windows 10 избавился от самой раздражающей функции

Microsoft научили Windows 10 не перезагружаться в самый ответственный момент

Внезапные перезагрузки вызывали гнев у пользователей Windows 10. Фото: Business Reporter

Компания Microsoft смогла обучить Windows 10 не прерывать работу в самый ответственный момент для установки обновлений с последующей перезагрузкой – эта особенность сейчас является одной из самых дико раздражающих в этой операционной системе.

Чтобы исправить это, Microsoft понадобилось чуть более 3 лет. Напомним, что Windows 10 вышла в 2015 году.

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Windows 10 зарекомендовал себя не с лучшей стороны из-за огромного количества обновлений, которые требуют частых перезагрузок. Конечно, этот процесс можно отложить, но, если случайно пропустить нужный момент, приходится ждать, пока установятся все обновления и компьютер включится снова. При этом несохраненные данные часто теряются, что вызывет гнев у пользователей.

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В тестовой версии Windows 10 Microsoft внедрили новую "логику перезагрузок", которая станет более адаптивной. Для этого разработчики использовали машинное обучение, чтобы научиться предсказывать подходящее время для перезагрузки компьютера, чтобы не мешать пользователям своими навязчивыми уведомлениями о перезагрузке.

THESE. UPDATES. NEVER. TAKE. ONLY. SEVERAL. MINUTES. STOP LYING TO ME WINDOWS!! pic.twitter.com/dSQHG7eQri — Carson Miller (@carsonmtech) 16 июля 2018 г.

Microsoft утверждают, что новая адаптивная логика работает превосходно и показывает "многообещающие результаты".

Однако, когда подобная функция появится в полноценной версии Windows 10, Microsoft не сообщает.

Напомним, что ранее в Windows 10 появилась умная клавиатура с турбоускорением.