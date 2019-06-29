Windows 10 лишится важной функции: что уберут

Пользователи игнорируют полезную функцию от Microsoft, поэтому от нее избавятся

Cortana будет доступна для загрузки в Windows Store Фото: TechCrunch

Пока Apple, Google и Samsung активно развивают своих голосовых помощников, Microsoft собирается убрать аналогичную функцию из Windows 10 – проект Cortana, так как "им никто не пользуется", сообщает The Verge. В новой бета-версии Windows пользователи заметили, что Cortana полностью удалена из предустановленных приложений.

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Вместе с тем, Cortana будет доступна для загрузки в Windows Store в качестве автономного приложения, которое можно загрузить отдельно и попробовать. По мнению Microsoft, удалив свой голосовой помощник из Windows, компания сможет улучшать, обновлять и добавлять новые функции в Cortana с более быстрой скоростью, которая менее разрушительна для экосистемы Windows 10. Это решение позволит корпорации продвигать Cortana самостоятельно, а не просто как невостребованную функцию своей операционной системы.

Microsoft из года в год работает над улучшением голосового помощника Cortana, но пользователи так и не нашли причин использовать его в повседневной работе. Ем не менее, компания не собирается забрасывать проект. Недавно на конференции Build, которая проходила в мае, Microsoft продемонстрировала улучшения, появившиеся в Cortana благодаря технологии, приобретенной у Semantics Machines. Идея состоит в том, чтобы сделать общение с Cortana более естественным, как разговор с реальным человеком.

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Напомним, что ранее глава Microsoft признался в "величайшей ошибке", стоившая компании 400 миллиардов долларов. В то же время Windows 7 получит приятное улучшение от Microsoft.

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